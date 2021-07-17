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Днепр-1 выиграл Альянс в контрольном поединке
Подопечные Йовичевича провели хороший матч
СК "Днепр-1" / Автор неизвестен
"Днепр-1" уверенно выиграл перволиговый "Альянс" в товарищеском матче. Все голы днепряне забили во втором тайме.
Контрольный матч
СК "Днепр-1" — "Альянс" 2:0
Голы: Билл, 52, Шинкаренко, 63.
Днепр-1: 12. Кожокару, Киреев, Батагов, Заец, Швыденко, Игнатенко (Матюшенко, 70), Соловьев, Рубчинский (Свистун, 83), Шинкаренко (Лебедев, 70), Билл, Ярмолюк.
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Комментарии (1)
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Papaye (Dnipro)
17.07.2021 в 19:59
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