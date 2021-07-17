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Днепр-1 выиграл Альянс в контрольном поединке

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Йовичевича провели хороший матч

Днепр-1 выиграл Альянс в контрольном поединке

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

"Днепр-1" уверенно выиграл перволиговый "Альянс" в товарищеском матче. Все голы днепряне забили во втором тайме.

Контрольный матч

СК "Днепр-1" — "Альянс" 2:0

Голы: Билл, 52, Шинкаренко, 63.

Днепр-1: 12. Кожокару, Киреев, Батагов, Заец, Швыденко, Игнатенко (Матюшенко, 70), Соловьев, Рубчинский (Свистун, 83), Шинкаренко (Лебедев, 70), Билл, Ярмолюк.

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В статье: СК Днепр-1 Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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Papaye (Dnipro)
17.07.2021 в 19:59
Шинкаренко! Как много эта фамилия говорит днепровскому болельщику. Жбурнув шкіряну смугасту сферу аж до голу у білий прямокутник (днепряне поймут)
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