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Бартулович - о премиальных 50 тыс долларов: Обещали, но не всегда все платили

Премьер-лига
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Игрок сравнил украинский футбол сейчас и в прошлом

Бартулович - о премиальных 50 тыс долларов: Обещали, но не всегда все платили

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович рассказал о том, как финансируется футбол в Украине:

- Ты говорил, что когда играл за киевский "Арсенал" и "Кривбасс", премиальные были около 50 тысяч долларов. Сейчас меньше?

– Это были не гранды. Всегда не везло, когда большую сумму называли. Когда маленькие суммы были, то ничейки, то выиграем. Тогда бывали такие суммы. Обещали, но не всегда все платили.

- Сейчас меньше?

– Конечно, сейчас все намного скромнее.

- Большие деньги футбол гробят?

– Когда парню из дубля даешь большую сумму денег, мне кажется, у него интерес пропадает. Что стараться, если и так уже хорошая сумма? Думаю, это неправильно. Нужна мотивация. Думаю, контракт так и составляют, что играешь – получаешь больше.

- Деньги убили украинский футбол?

– Когда платили большие суммы – тогда и убили. Сейчас немного другая ситуация. Не такие большие деньги платят, может, поэтому появляются молодые игроки, которые голодные, – сказал Бартулович.

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово)
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Источник:
Sport Arena

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