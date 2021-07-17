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Бартулович - о премиальных 50 тыс долларов: Обещали, но не всегда все платили
Игрок сравнил украинский футбол сейчас и в прошлом
Фото: ФК Ингулец
Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович рассказал о том, как финансируется футбол в Украине:
- Ты говорил, что когда играл за киевский "Арсенал" и "Кривбасс", премиальные были около 50 тысяч долларов. Сейчас меньше?
– Это были не гранды. Всегда не везло, когда большую сумму называли. Когда маленькие суммы были, то ничейки, то выиграем. Тогда бывали такие суммы. Обещали, но не всегда все платили.
- Сейчас меньше?
– Конечно, сейчас все намного скромнее.
- Большие деньги футбол гробят?
– Когда парню из дубля даешь большую сумму денег, мне кажется, у него интерес пропадает. Что стараться, если и так уже хорошая сумма? Думаю, это неправильно. Нужна мотивация. Думаю, контракт так и составляют, что играешь – получаешь больше.
- Деньги убили украинский футбол?
– Когда платили большие суммы – тогда и убили. Сейчас немного другая ситуация. Не такие большие деньги платят, может, поэтому появляются молодые игроки, которые голодные, – сказал Бартулович.
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