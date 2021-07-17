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Гол Шкурина не помог. Динамо проигрывает французской Ницце
Интересный матч. Немного парадоксальный
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" продолжает набирать форму путем постоянных матчей на тренировочных сборах. Игра с "Ниццей" - восьмая, однако первая против соперника, которого можно записать в категорию серьезных оппонентов. Не зря они летом пригласили самого Кристофа Галтье. Того самого, который из "Лилля" сделал чемпиона страны.
Первый тайм получился ярким. И речь не только об экзотических прическах Жерсона и Тодибо. Были скорость, опасные моменты. К сожалению для украинской столицы, все это касалось "Ниццы", футболисты которой имели 3-4 приличных шанса за 45 минут. Было много атак через фланги (привет Дубинчаку и Тымчику), однако собственная неточность и Денис Бойко мешали французам открыть счет.
У "Динамо" с реализацией было куда лучше. По сути, свой единственный момент они смогли конвертировать в забитый гол. И кто, как вам кажется, забил? Конечно же Илья Шкурин. Снова головой, после стандарта, но забил, доведя количество своих точных ударов на сборах до трех штук. Где-то загрустили Супряга и Ванат...
Второй тайм был не таким веселым. Возможно, всему виной выход Супряги вместо Шкурина. Возможно, соперник киевлян уже не мог играть так активно, как раньше, в то время, как у "Динамо" не очень много получалось впереди. Хотя стандарт де Пены и удар в упор от Супряги вспомнить нужно. Это могло привести к голу.
И подобно событиям тайма первого, после перерыва гол снова пришел неожиданно. Только на этот раз в ворота "Динамо". Гармаша обокрали в районе своих же ворот, после чего Ндойе нанес удар в ближний угол. Вышедший на замену Бущан проспал... Спустя десять минут французы отличились во второй раз - после стандарта. Оборона Киева упустила в собственной штрафной Труе. Тот сначала мяч остановил, а после нанес прицельный удар. Столичное гостеприимство.
Парадоксальный матч. "Динамо" в первом тайме смотрелось хуже, но сумело найти свой гол. После перерыва чемпион Украины прибавил, но умудрился пропустить дважды при минимальном количестве моментов у "Ниццы". Мирче Луческу есть над чем подумать после сегодняшнего.
Контрольный матч, 17.07.2021
"Динамо" - "Ницца" 1:2
Гол: Шкурин 38 - Ндойе 70, Труе 80
"Динамо": Бойко (Бущан 46) - Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко 75) - Андриевский (Коробенко 75), Шепелев (Гармаш 63) - Родригес (Антюх 63), Буяльский (Леднев 63), де Пена (Бенито 75) - Шкурин (Супряга 46)
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