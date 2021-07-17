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Гол Шкурина не помог. Динамо проигрывает французской Ницце

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Интересный матч. Немного парадоксальный

Гол Шкурина не помог. Динамо проигрывает французской Ницце

Фото: ФК Динамо

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает набирать форму путем постоянных матчей на тренировочных сборах. Игра с "Ниццей" - восьмая, однако первая против соперника, которого можно записать в категорию серьезных оппонентов. Не зря они летом пригласили самого Кристофа Галтье. Того самого, который из "Лилля" сделал чемпиона страны.

Первый тайм получился ярким. И речь не только об экзотических прическах Жерсона и Тодибо. Были скорость, опасные моменты. К сожалению для украинской столицы, все это касалось "Ниццы", футболисты которой имели 3-4 приличных шанса за 45 минут. Было много атак через фланги (привет Дубинчаку и Тымчику), однако собственная неточность и Денис Бойко мешали французам открыть счет.

У "Динамо" с реализацией было куда лучше. По сути, свой единственный момент они смогли конвертировать в забитый гол. И кто, как вам кажется, забил? Конечно же Илья Шкурин. Снова головой, после стандарта, но забил, доведя количество своих точных ударов на сборах до трех штук. Где-то загрустили Супряга и Ванат...

Второй тайм был не таким веселым. Возможно, всему виной выход Супряги вместо Шкурина. Возможно, соперник киевлян уже не мог играть так активно, как раньше, в то время, как у "Динамо" не очень много получалось впереди. Хотя стандарт де Пены и удар в упор от Супряги вспомнить нужно. Это могло привести к голу.

И подобно событиям тайма первого, после перерыва гол снова пришел неожиданно. Только на этот раз в ворота "Динамо". Гармаша обокрали в районе своих же ворот, после чего Ндойе нанес удар в ближний угол. Вышедший на замену Бущан проспал... Спустя десять минут французы отличились во второй раз - после стандарта. Оборона Киева упустила в собственной штрафной Труе. Тот сначала мяч остановил, а после нанес прицельный удар. Столичное гостеприимство.

Парадоксальный матч. "Динамо" в первом тайме смотрелось хуже, но сумело найти свой гол. После перерыва чемпион Украины прибавил, но умудрился пропустить дважды при минимальном количестве моментов у "Ниццы". Мирче Луческу есть над чем подумать после сегодняшнего.

Контрольный матч, 17.07.2021
"Динамо" - "Ницца" 1:2
Гол: Шкурин 38 - Ндойе 70, Труе 80
"Динамо": Бойко (Бущан 46) - Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко 75) - Андриевский (Коробенко 75), Шепелев (Гармаш 63) - Родригес (Антюх 63), Буяльский (Леднев 63), де Пена (Бенито 75) - Шкурин (Супряга 46)

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В статье: Ницца Динамо (Киев) Илья Шкурин
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Комментарии (16)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.07.2021 в 23:47
Кто смотрел? Супряга был на уровне?
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0
-1
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Siren05 (Мариуполь)
18.07.2021 в 00:19
Супряга на своём обычном низком уровне. Вышел - и растворился. Как-будто его и не было
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
17.07.2021 в 23:28
Ті дурні що ставлять дизлайк думають що вони умні. Да осли ви двухлапи.
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0
-2
kalan-86 (Анкара)
17.07.2021 в 23:12
Так, к сведению. Сегодняшние результаты товарняков : Бохум 3-1 Дортмунд ;Кельн 3-2 Бавария ; Лейтон-Ориент 1-1 Тоттенхем ; ПСЖ 2-2 Чембли. Так что это нормально.
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+3
0
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2.dc (Николаев)
17.07.2021 в 23:17
Это ты к тому, что мир сошел с ума, и Д здесь не пасет задних ... )
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0
-2
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alex.belogubko (одесса)
17.07.2021 в 23:06
ДК уровень УПЛ -Мирча повыгоняет не нужный хлам --команды ждите пополнение это касаеться всех особенно Одесситов
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+2
-2
FC Energy (Новая Каховка)
17.07.2021 в 23:03
На какое место претендовало бы ДК, если бы засунули в чемпионат Франции?
Ответить
+1
-3
Ровенець Роман (Киев)
17.07.2021 в 23:07
4
Ответить
0
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
17.07.2021 в 23:08
Барахтались бы ниже середины таблицы
Ответить
+2
-4
Джин Тоник (R)
17.07.2021 в 23:00
Вот что в ЕК будет.уровень чемпионата дно полное.
Ответить
0
-6
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Serega1111 (Киев)
17.07.2021 в 23:01
А что будет в ЕК... Выипут вашу ка.ца.пню как в прошлом сезоне
Ответить
+4
0
Fishing 555 (Rivne)
17.07.2021 в 23:26
А нашу хо.лян.дю куда? Думаю туди же.
0
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 22:50
Тихенько, як в УПЛ, на 1:0 хотіли відсидітись...
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+3
-3
kalan-86 (Анкара)
17.07.2021 в 22:50
Это сбор и это тренировочный спарринг, так что ничего кроме полезной информации тренерам, ну и прибавка к уверенности некоторым игрокам. Шкурин пока радует.
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+7
0
oleg dynamo (львівська)
17.07.2021 в 22:50
2-й тайм в меншості,,,супряга користі повний нуль,,,,а так гра рівних команд...
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+6
-2
Fishing 555 (Rivne)
17.07.2021 в 22:50
Поки стояв Бойко все було гаразд. Став Бущан просрав матч. Хихи.
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+2
-9


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