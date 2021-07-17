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Ультрас Черноморца грозят клубу срывом домашних матчей, если одесситы не отойдут от динамовского вектора комплектации

Премьер-лига
(6 голосов)

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Ультрас Черноморца грозят клубу срывом домашних матчей, если одесситы не отойдут от динамовского вектора комплектации

Фото - Troublemakers & Ultras Action

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 17-го июля, фанаты "Черноморца" прибыли на тренировочную базу клуба, чтобы пообщаться с руководством и игроками команды. Недовольство фанатского актива одесситов вызвало назначение главного тренера. 26-го июня на должности нового руководителя команды представили Юрия Мороза, который долгое время работал главным тренером "Динамо" U-21. Вместе с ним в тренерский штаб вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, работавших с Морозом в молодежных командах киевлян. Кроме этого, на правах аренды к "Черноморцу" присоединились ряд молодых игроков – воспитанников школы "Динамо".

Поэтому, учитывая личность нового главного тренера и совокупность вышеперечисленных факторов, одесситы озвучили им свои требования. Тренеры и игроки, имеющие отношение к "Динамо", должны покинуть команду до начала чемпионата. В противном случае, "Черноморец" может проводить свои домашние матчи в других местах за пределами Одессы, например в Киеве. Если же клуб будет пытаться проводить домашние игры во главе с Юрием Морозом в Одессе, фанаты оставили за собой право сорвать проведение таких матчей, сообщает телеграм-канал Troublemakers & Ultras Action.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Первой лиги "Черноморец" проучил право повыситься в УПЛ. Первый матч после возвращения в элиту одесситы проведут против "Десны".

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (26)
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Ромзятина (Одесса)
18.07.2021 в 00:00
Как по мне, лучше снова в первую лигу, но со своей молодежью, чем в УПЛ с киевским "мусором".
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+4
-1
Rumata (Киев)
17.07.2021 в 23:59
Боже же ж мой, кому эта помойка у моря нужна? Суркис, забери игроков и они снимутся с УПЛ и профи уровня до конца чемпионата и наконец ультрас-обезьяны будут довольны.
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+1
-5
Fishing 555 (Rivne)
17.07.2021 в 23:35
Знову осли безроги ставлять дизлайки
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0
-6
янковский ян (Запорожье)
17.07.2021 в 23:02
Помню в 1996 году опоздали на матч. Динамо Черноморец. Отмечали в парке будущую победу. Пролезли через дырку на стадионе Динамо. Тогда ещё так можно было. Киев выигрывает 3-0 и черт нас дёрнул сесть к болельщикам которые кучкой сидели за воротами. Грустные. Эх не знали мы что это были фанаты Черноморца. А мы с шарфиками Киева. Вобщем намяли нам немного бока. Выгнали но шарфики незабрали. Тогда то нам и объяснили отношения фанатов Киева и Одессы.
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0
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
17.07.2021 в 23:07
Не "фанатів Одеси", а фанатів Чорноморця.
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+2
-2
Vanek (Киев)
17.07.2021 в 23:10
Во время тренерства Блохина на стадионе высказакал своё мнение на счёт тренерскокого таланта упоминуемого,,а я был рядом с секторм фанатов,так они мне на перекуре пытались обЪяснить что я не прав,без результатно))).Самое смешное что через какое время они начали просить его на выход.
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
17.07.2021 в 23:02
Срывать матчи конечно нехорошо, но, блин, как же я понимаю фанатов Черноморца! Если бы мой любимый клуб начал бы становится фарм-клубом кого-то из грандов, я бы возненавидел руководство
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+7
-6
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
17.07.2021 в 23:04
Вам шашечкі ілі єхать? Якби фани морських свинок були послідовні, то вони Клімова захейтили б ще тоді, коли ця макіївська гнида поміняла СК Одесу на ЧО.
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+4
-4
Vanek (Киев)
17.07.2021 в 22:59
Взяли тренером Юрия Мороза,главного тренера ДК_ю21.Держим в уме расформирование чекмпионата Ю_21.Что? Зачем?Как так ,а что будет?Явно что половина молодёжки киевской будет в Черноморце.Плюс это или минус пусть решают болельщики команды.
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+4
0
avatar
sergkir
17.07.2021 в 22:56
Фанаты оставили за собой право сорвать проведение таких матчей??? В какой стране мы живём?
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+4
-7
Governor-General (Odessa)
17.07.2021 в 22:56
Это Украинушка, детка!
Ответить
+3
-2
Fishing 555 (Rivne)
17.07.2021 в 23:32
Африці. Того шо українці стали дикарямі.
Ответить
+1
-2
kalan-86 (Анкара)
17.07.2021 в 22:53
Что важнее, конкурентоспособность своей команды или личные убеждения? Ну у любых ультрас наверно ответ будет плюс минус одинаковым.
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+2
-1
Governor-General (Odessa)
17.07.2021 в 23:01
Какая конкурентоспособность, если знаешь, что заведомо никогда не будешь первым, даже случайно. Изначально идёт не спортивный принцип, а закулисная тема.
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+5
-2
kalan-86 (Анкара)
17.07.2021 в 23:05
Я в тонкостях закулисья не разбираюсь, но если даже вы не будете первыми, но арендованные игроки усилят команду, хоть даже и на сезон, в чем здесь проблема?
+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 22:52
Что вам сказать, привыкайте к динаморцу. Как арендуполь.
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+6
-3
Fishing 555 (Rivne)
17.07.2021 в 23:34
Воскреси тоді для них богдана хмельницького.
Ответить
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
17.07.2021 в 22:51
Тоді нехай їх пес тренирує.
Ответить
+2
-4
янковский ян (Запорожье)
17.07.2021 в 22:49
Ну что поделать. Не любят Киев в Одессе.
Ответить
+7
-2
Fishing 555 (Rivne)
17.07.2021 в 22:44
Короче Украина одичала.
Ответить
+3
-7
avatar
Spokoyno (Київ)
17.07.2021 в 22:44
ЦУГЦВАНГ! Боси Чорноморця грошей на нормальних гравців НЕ МАЮТЬ, проте і награвати молодь / залежати від Динамо теж не кортить Ну і ЧО робити? Брати футболістів з "вулиці" програшний варіант, як і фармом Динамо стати.
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+2
-1
Джин Тоник (R)
17.07.2021 в 22:41
Одэсса-РЕСПЕКТ.Фарм клубы убивают укр.футбол.Мариуполи и прочее.ДК пусть продает а не аренды.А кто за Черник будет играть?Юниоры?Денег нет же...
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+5
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.07.2021 в 22:40
Понимаю гнев одесситов, их можно понять.
Ответить
+7
-4
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
17.07.2021 в 22:49
Це "гнів" дебілів, а не одеситів. Клімов - банкрут. А "відхід від динамівського вектора комплектації" означатиме лише одне: "Здрастуй, перша ліґо!"
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+7
-8
Governor-General (Odessa)
17.07.2021 в 22:56
Очманілий Заєць такой же одессит, как я львовянин. Настоящие одесситы украинский знают, но применяют только в случае острой необходимости. .
+5
-5
avatar
alex.belogubko (одесса)
17.07.2021 в 22:59
не 1 лига а 2 или уничтожение ЧО --они этого хотят --кому нужен этот ЧО осталось только название --будет как с Карпатами много ЧО --Климу не нужен и не кому тоже- назовите хоть одного покупателя а потом бастуйте
+1
-3


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