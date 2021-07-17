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Ультрас Черноморца грозят клубу срывом домашних матчей, если одесситы не отойдут от динамовского вектора комплектации
Еще одно противостояние
Фото - Troublemakers & Ultras Action
В субботу, 17-го июля, фанаты "Черноморца" прибыли на тренировочную базу клуба, чтобы пообщаться с руководством и игроками команды. Недовольство фанатского актива одесситов вызвало назначение главного тренера. 26-го июня на должности нового руководителя команды представили Юрия Мороза, который долгое время работал главным тренером "Динамо" U-21. Вместе с ним в тренерский штаб вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, работавших с Морозом в молодежных командах киевлян. Кроме этого, на правах аренды к "Черноморцу" присоединились ряд молодых игроков – воспитанников школы "Динамо".
Поэтому, учитывая личность нового главного тренера и совокупность вышеперечисленных факторов, одесситы озвучили им свои требования. Тренеры и игроки, имеющие отношение к "Динамо", должны покинуть команду до начала чемпионата. В противном случае, "Черноморец" может проводить свои домашние матчи в других местах за пределами Одессы, например в Киеве. Если же клуб будет пытаться проводить домашние игры во главе с Юрием Морозом в Одессе, фанаты оставили за собой право сорвать проведение таких матчей, сообщает телеграм-канал Troublemakers & Ultras Action.
Напомним, что по итогам прошлого сезона Первой лиги "Черноморец" проучил право повыситься в УПЛ. Первый матч после возвращения в элиту одесситы проведут против "Десны".
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