Первыми забили, но проиграли. Динамо - Ницца 1:2. Видео голов и обзор матча

Киевское "Динамо" не смогло удержать победный результат в контрольном матче с представителем французской Лиги 1, "Ниццей". Чемпион Украины открыл счёт в первом тайме усилиями летнего новичка Ильи Шкурина, однако после перерыва в течение десяти минут дважды пропустили.

Уже сегодня "бело-синие" проведут ещё один контрольный матч. Соперником команды Мирчи Луческу станет "Этуаль".

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Контрольный матч, 17.07.2021

"Динамо" - "Ницца" 1:2

Гол: Шкурин 38 - Ндойе 70, Труе 80