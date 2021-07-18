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Первыми забили, но проиграли. Динамо - Ницца 1:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Белорусский новичок забивает уже третий гол за киевлян

Первыми забили, но проиграли. Динамо - Ницца 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" не смогло удержать победный результат в контрольном матче с представителем французской Лиги 1, "Ниццей". Чемпион Украины открыл счёт в первом тайме усилиями летнего новичка Ильи Шкурина, однако после перерыва в течение десяти минут дважды пропустили.

Уже сегодня "бело-синие" проведут ещё один контрольный матч. Соперником команды Мирчи Луческу станет "Этуаль".

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Контрольный матч, 17.07.2021
"Динамо" - "Ницца" 1:2
Гол: Шкурин 38 - Ндойе 70, Труе 80

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В статье: Ницца Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
18.07.2021 в 09:19
Основа практически не играла. Да и Бущан виноват.
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