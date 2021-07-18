Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первыми забили, но проиграли. Динамо - Ницца 1:2. Видео голов и обзор матча
Белорусский новичок забивает уже третий гол за киевлян
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Киевское "Динамо" не смогло удержать победный результат в контрольном матче с представителем французской Лиги 1, "Ниццей". Чемпион Украины открыл счёт в первом тайме усилиями летнего новичка Ильи Шкурина, однако после перерыва в течение десяти минут дважды пропустили.
Уже сегодня "бело-синие" проведут ещё один контрольный матч. Соперником команды Мирчи Луческу станет "Этуаль".
Контрольный матч, 17.07.2021
"Динамо" - "Ницца" 1:2
Гол: Шкурин 38 - Ндойе 70, Труе 80
Популярное сейчас
- УАФ подняла зарплату арбитрам более чем вдвое. Все расходы берут на себя клубы
- Митрофанов победил Бабатунде и защитил титул WBO Oriental
- Жиру - после перехода в Милан: Моя цель - выиграть несколько трофеев
- В России снова возмущаются украинским футбольным гербом. УЕФА послала жалобщиков на три буквы - в УАФ
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО