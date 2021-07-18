Козловский: Рух - единственный клуб, который не проголосовал за Павелко

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский ответил на вопрос болельщика, в котором он интересовался, почему при такой ситуации все клубы УПЛ все-таки поддержали Павелко и сделали единоличным кандидатом на пост главы УАФ:

"Мы не голосовали за Павелко. Кстати, единственный клуб, который не проголосовал", - написал Козловский.