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Козловский: Рух - единственный клуб, который не проголосовал за Павелко

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Козловский: Рух - единственный клуб, который не проголосовал за Павелко

fcrukh.com

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Президент львовского "Руха" Григорий Козловский ответил на вопрос болельщика, в котором он интересовался, почему при такой ситуации все клубы УПЛ все-таки поддержали Павелко и сделали единоличным кандидатом на пост главы УАФ:

"Мы не голосовали за Павелко. Кстати, единственный клуб, который не проголосовал", - написал Козловский.

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Напомним, что УАФ запретила "Руху" играть на "Украине" во Львове и на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. В то же время клуб не договорился с "Ареной Львов" об аренде. Добавим, что "Рух" угрожает снятием с чемпионата Украины.

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В статье: Андрей Павелко Рух (Львов) Григорий Козловский
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