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Де Дзерби: Я даже не думал, что игроки поймут меня так быстро
Всем доволен
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о состоянии дел в команде:
"- Расскажите о Вашем тренерском штабе. Кто эти люди и как он комплектовался?
- У нас отличный тренерский штаб. Все вместе - мы одна команда с единой целью. Они поддерживают меня, я поддерживаю их.
- Сейчас фактически экватор подготовительных сборов. Вы довольны тем, как они проходят?
- Я даже не думал, что игроки поймут меня так быстро. Я очень доволен тем, как они готовы", - сказал Де Дзерби.
Напомним, что сейчас "горняки" находятся на финальном этапе подготовки к УПЛ. Тренировки проходят на базе в Святошино.
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