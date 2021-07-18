Де Дзерби: Я даже не думал, что игроки поймут меня так быстро

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о состоянии дел в команде:

"- Расскажите о Вашем тренерском штабе. Кто эти люди и как он комплектовался?

- У нас отличный тренерский штаб. Все вместе - мы одна команда с единой целью. Они поддерживают меня, я поддерживаю их.

- Сейчас фактически экватор подготовительных сборов. Вы довольны тем, как они проходят?

- Я даже не думал, что игроки поймут меня так быстро. Я очень доволен тем, как они готовы", - сказал Де Дзерби.