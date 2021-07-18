Цыганков: Сборы - это такая часть работы, когда надо потерпеть

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал свой приезд в тренировочный лагерь клуба после 10-дневного отпуска:

" - "Динамо" - любимый клуб, всех рад видеть, соскучился по всем. Опять начинаем работать и ставить перед собой все те же цели - все выигрывать в новом сезоне. Когда возвращаешься к своему любимому делу, это всегда приносит удовольствие. Сборы - это такая часть работы, когда надо потерпеть. Но, в целом, все проходит удачно.

- Сколько времени потребуется, чтобы полностью приступить к работе с общей группой?

- Мы не так много пропустили, думаю, достаточно пару дней тяжелых тренировок, чтобы втянуться и сейчас уже команда проводит поединки. Через игры мы наберем форму быстрее.

- Как оценишь потенциал молодых ребят?

- Да, у нас молодая команда с талантливыми футболистами, правильным тренерским штабом, который может раскрыть потенциал игроков. Прогресс каждого футболиста с каждым годом может увеличиваться и увеличиваться, поэтому думаю, мы на правильном пути и все у команды получится.

- Гораздо интереснее играть контрольные поединки с представителями лучших чемпионатов Европы?

- Конечно, мы готовимся к Лиге чемпионов и соответственно нужно играть с сильными командами, чтобы прогрессировать и подготовиться должным образом, выступить достойно в Лиге чемпионов.

- Матч с "Вильярреалом" - возможность взять реванш?

- Мы играли с ними в Лиге Европы, а это товарищеский матч, просто подготовка. Но опять-таки, интересно с такими командами играть, попробовать сейчас свои силы", - сказал Цыганков.