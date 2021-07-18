Цымбалюк: УАФ в следующем сезоне хочет еще больше команд. Вы хотя бы с этими разберитесь

Новоиспеченный игрок "Десны" Евгений Цымбалюк прокомментировал кризисную ситуацию в клубах УПЛ:

" - "Олимпик" уже прекратил свое существование, "Десна" тоже может. "Рух" готов сняться с чемпионата, если ему не дадут играть на стадионе "Украина". Что происходит?

- Я не знаю, если честно. В Чернигове тоже говорят, что стадион хотят не допустить. Я просто не понимаю федерацию. Они хотят в следующем сезоне еще больше команд. Куда больше? Вы хотя бы с этими разберитесь.

Команды и так еле держатся, а они еще и не разрешают где-то играть. Вроде идут навстречу, но делают хуже. Я не знаю, чего они хотят этим добиться.

Мне, например, говорили, что “Десна” будет играть домашние матчи на стадионе имени Лобановского. Что это? Тяжело про это говорить, чем они занимаются?

Зато они женский дубль придумали – молодцы. Это, конечно, идея хорошая", - сказал Цымбалюк.