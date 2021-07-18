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Динамо сыграет товарищеские матчи с турецкими грандами во время сезона УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Довольно интересное решение

Динамо сыграет товарищеские матчи с турецкими грандами во время сезона УПЛ

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" проведет спарринги против турецких грандов: "Бешикташа" и "Фенербахче". Матчи должны пройти в августе в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое издание Ajans Besiktas.

Точные даты пока неизвестны. О таких планах источнику рассказал наставник "бело-синих" Мирча Луческу.

Напомним, что также на 14 августа запланирован матч "Интер" - "Динамо", который должен пройти в Италии.

Отметим, что первый тур УПЛ состоится уже на следующих выходных.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
Ajans Besiktas

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Комментарии (4)
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octavi4 (Warszawa)
18.07.2021 в 13:42
Хахах))) СК играть не можем, игру 1 тура переносим... имеем вас всех, на края купим судьей :)
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0
-2
Salming (Полтава)
18.07.2021 в 13:37
Готовимся к Лиге
Ответить
+1
0
ratio (Дн-жинск)
18.07.2021 в 13:34
И пофих что 14го матч чемпионата
Ответить
+1
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
18.07.2021 в 13:03
А Суперкубок мы не играем,устали
Ответить
+3
-1


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