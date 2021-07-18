Динамо сыграет товарищеские матчи с турецкими грандами во время сезона УПЛ

Киевское "Динамо" проведет спарринги против турецких грандов: "Бешикташа" и "Фенербахче". Матчи должны пройти в августе в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое издание Ajans Besiktas.

Точные даты пока неизвестны. О таких планах источнику рассказал наставник "бело-синих" Мирча Луческу.

Напомним, что также на 14 августа запланирован матч "Интер" - "Динамо", который должен пройти в Италии.

Отметим, что первый тур УПЛ состоится уже на следующих выходных.