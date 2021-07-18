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Динамо сыграет товарищеские матчи с турецкими грандами во время сезона УПЛ
Довольно интересное решение
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" проведет спарринги против турецких грандов: "Бешикташа" и "Фенербахче". Матчи должны пройти в августе в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое издание Ajans Besiktas.
Точные даты пока неизвестны. О таких планах источнику рассказал наставник "бело-синих" Мирча Луческу.
Напомним, что также на 14 августа запланирован матч "Интер" - "Динамо", который должен пройти в Италии.
Отметим, что первый тур УПЛ состоится уже на следующих выходных.
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Источник:Ajans Besiktas
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Комментарии (4)
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octavi4 (Warszawa)
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Salming (Полтава)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
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