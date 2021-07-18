СМИ: Фенербахче интересуется трансфером полузащитника Шахтера

Турецкие СМИ продолжают держать в своем инфропросторе украинские команды. Издание SportX сообщает, что полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио заинтересовал "Фенербахче".

21-летний бразилец вошел в список желаемых приобретений "канареек" на текущее трансферное окно. Клуб хочет поменять своего опорного 33-летнего полузащитника Луиса Густаво, в которого есть предложения из чемпионата Франции.

"Фенербахче" постарается приобрести Антонио, или же взять его в аренду.

Напомним, что Маркос перешел в "Шахтер" зимой 2019-го года с "Эшторила" за 3,5 млн евро. За донецкий клуб он провел 73 матча, в которых отметился шестью голами и четырьмя ассистами. Аналитический портал Transfeermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.