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СМИ: Фенербахче интересуется трансфером полузащитника Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодой бразилец может сменить команду

СМИ: Фенербахче интересуется трансфером полузащитника Шахтера

Новина українською

Турецкие СМИ продолжают держать в своем инфропросторе украинские команды. Издание SportX сообщает, что полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио заинтересовал "Фенербахче".

21-летний бразилец вошел в список желаемых приобретений "канареек" на текущее трансферное окно. Клуб хочет поменять своего опорного 33-летнего полузащитника Луиса Густаво, в которого есть предложения из чемпионата Франции.

"Фенербахче" постарается приобрести Антонио, или же взять его в аренду.

Напомним, что Маркос перешел в "Шахтер" зимой 2019-го года с "Эшторила" за 3,5 млн евро. За донецкий клуб он провел 73 матча, в которых отметился шестью голами и четырьмя ассистами. Аналитический портал Transfeermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк)
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Источник:
SportX

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Комментарии (5)
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Salming (Полтава)
18.07.2021 в 13:35
Беги, Антонио, беги. В норе ничего нет, кроме тьмы(не только в прямом смысле) и вируса рашизма
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0
-4
aleks68
18.07.2021 в 14:01
придурок полечи голову.
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+2
-1
Salming (Полтава)
18.07.2021 в 14:07
Самокритика вещь полезная. В 42г. таким образом Мехлис, после крыма, спас себе жизнь у Сталина. Если, конечно, ты понимаеш о чем речь
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.07.2021 в 14:04
Шахтер продает больше и качественнее, чем кто-либо в УПЛ, и даже лучше твоей Ворсклы, которая подписывает контракты на год и отпускает свободными агентами тех, кого потенциально можно продать. Привет колхозному менеджменту.
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+2
0
Salming (Полтава)
18.07.2021 в 14:19
Жеваго не Ахметов. Одного 95г достаточно, чтобы увидеть разницу.
0
0


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