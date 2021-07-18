Александрия вскоре представит троих новичков

Завтра, 19-го июля, "Александрия" подпишет контракты с еще четырьмя летними новичками, среди которых есть два представителя иностранных чемпионатов.

Летом текущего года "горожане" уже пополнили свои ряды новыми игроками: Александром Демченко, Юрием Копиной, Георгием Ермаковым и Олегом Кожушко.

В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в УПЛ, не получив права на выступления в еврокубках.