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Александрия вскоре представит троих новичков

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Клуб усиливается перед началом УПЛ

Александрия вскоре представит троих новичков

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Завтра, 19-го июля, "Александрия" подпишет контракты с еще четырьмя летними новичками, среди которых есть два представителя иностранных чемпионатов.

Летом текущего года "горожане" уже пополнили свои ряды новыми игроками: Александром Демченко, Юрием Копиной, Георгием Ермаковым и Олегом Кожушко.

В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в УПЛ, не получив права на выступления в еврокубках.

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В статье: Олег Кожушко Юрий Копина ПФК Александрия
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
18.07.2021 в 15:07
Днари очередные?Олени готовятся на вылет
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