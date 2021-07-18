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Александрия вскоре представит троих новичков
Клуб усиливается перед началом УПЛ
Фото: ФК Александрия
Завтра, 19-го июля, "Александрия" подпишет контракты с еще четырьмя летними новичками, среди которых есть два представителя иностранных чемпионатов.
Летом текущего года "горожане" уже пополнили свои ряды новыми игроками: Александром Демченко, Юрием Копиной, Георгием Ермаковым и Олегом Кожушко.
В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в УПЛ, не получив права на выступления в еврокубках.
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Источник:meta-ratings.com.ua
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
18.07.2021 в 15:07
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