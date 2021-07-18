Белорусская бригада арбитров будет работать на матче КуПС - Ворскла

Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между финским "КуПС" и полтавской "Ворсклой" обслужит белорусская бригада арбитров.

Главным судьей в поле будет работать Дмитрий Дмитриев, на бровках ему будут помогать Денис Емельянчиков и Антон Игнатюк. Четвертый арбитр - Сергей Цяцурин.

Первый поединок между командами пройдет в финском Куопио 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Ответный матч состоится ровно через неделю - 29 июля.

Отметим, что команды в чемпионате Финляндии играют по системе весна-осень. "КуПС" после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице.