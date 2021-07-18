  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Белорусская бригада арбитров будет работать на матче КуПС - Ворскла
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белорусская бригада арбитров будет работать на матче КуПС - Ворскла

Премьер-лига
(2 голосов)

Первая встреча для украинской команды в новом сезоне еврокубков

Белорусская бригада арбитров будет работать на матче КуПС - Ворскла

vorskla.com.ua

Новина українською

Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между финским "КуПС" и полтавской "Ворсклой" обслужит белорусская бригада арбитров.

Главным судьей в поле будет работать Дмитрий Дмитриев, на бровках ему будут помогать Денис Емельянчиков и Антон Игнатюк. Четвертый арбитр - Сергей Цяцурин.

Первый поединок между командами пройдет в финском Куопио 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Ответный матч состоится ровно через неделю - 29 июля.

Отметим, что команды в чемпионате Финляндии играют по системе весна-осень. "КуПС" после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...