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Белорусская бригада арбитров будет работать на матче КуПС - Ворскла
Первая встреча для украинской команды в новом сезоне еврокубков
vorskla.com.ua
Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между финским "КуПС" и полтавской "Ворсклой" обслужит белорусская бригада арбитров.
Главным судьей в поле будет работать Дмитрий Дмитриев, на бровках ему будут помогать Денис Емельянчиков и Антон Игнатюк. Четвертый арбитр - Сергей Цяцурин.
Первый поединок между командами пройдет в финском Куопио 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Ответный матч состоится ровно через неделю - 29 июля.
Отметим, что команды в чемпионате Финляндии играют по системе весна-осень. "КуПС" после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице.
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