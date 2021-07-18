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Хобленко: Время, проведенное в Норвегии, оказалось неудачным

Премьер-лига
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Игрок решил вернуться в Украину

Хобленко: Время, проведенное в Норвегии, оказалось неудачным

Новина українською

Украинский нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко, который сейчас находится на просмотре в "Кривбассе", рассказал об игре в чемпионате Норвегии:

"Время, проведенное в Норвегии, оказалось неудачным. В клубе возникли проблемы, и мне пришлось уйти. "Стабек" начал всем проигрывать, и я не видел смысла там оставаться. Получилось так, что на период отпуска отправился туда, чтобы поддержать форму и набрать кондиции. Сейчас нахожусь в Одессе у жены. 7 июля у нас в семье произошло важное событие - родился сын, которого назвали Ваней. Размышляю над вариантами дальнейшей карьеры", - сказал Хобленко.

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В статье: Алексей Хобленко Стабек (Норвегия) СК Днепр-1
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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