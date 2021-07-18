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Кобин: Возможности Селезнева я хорошо знаю

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер возлагает большие надежды на Евгения

Кобин: Возможности Селезнева я хорошо знаю

Олександр Приходько

Новина українською

Наставник "Миная" Василий Кобин дал комментарий о новом игроке команды, возрастном украинском форварде Евгении Селезневе:

— Кого из новичков вы бы выделили?

— Давайте без фамилий. К тому же только на следующей неделе мы начнем подписывать контракты.

— Даже о самом громком приобретении "Mиная" — экс-игроке национальной сборной Украины Евгении Селезневе — не удосужитесь сказать хотя бы несколько слов?

— Возможности Селезнева я хорошо знаю, и буду только рад, если он докажет, что есть порох в пороховницах. Тем более, что при удачном стечении обстоятельств Евгений может стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Впрочем, ради этой цели он и вернулся в Украину.

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В статье: Василий Кобин Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (4)
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genpet (Николаев)
18.07.2021 в 17:49
Так, Євген скомпрометував себе поведінкою поза межами поля, але його досвід і майстерність залишаються з ним. Його присутність у чемпіонаті , тільки добавить зацікавлення болільників до нього. Та й рекорд бомбардирів вже застарів...
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0
-2
chicago (chicago)
18.07.2021 в 17:45
алкоголик-кормилец
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.07.2021 в 17:16
В литрах?
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+5
0
karpatoman (Львів)
18.07.2021 в 17:14
Можливості Селєзньова вимірюються у л/год.
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+4
0


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