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Кобин: Возможности Селезнева я хорошо знаю
Тренер возлагает большие надежды на Евгения
Олександр Приходько
Наставник "Миная" Василий Кобин дал комментарий о новом игроке команды, возрастном украинском форварде Евгении Селезневе:
— Кого из новичков вы бы выделили?
— Давайте без фамилий. К тому же только на следующей неделе мы начнем подписывать контракты.
— Даже о самом громком приобретении "Mиная" — экс-игроке национальной сборной Украины Евгении Селезневе — не удосужитесь сказать хотя бы несколько слов?
— Возможности Селезнева я хорошо знаю, и буду только рад, если он докажет, что есть порох в пороховницах. Тем более, что при удачном стечении обстоятельств Евгений может стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Впрочем, ради этой цели он и вернулся в Украину.
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