Маркос Антонио попал в сферу интересов Фенербахче

Турецкий "Фенербахче" проявляет интерес к центральному полузащитнику донецкого "Шахтера" Маркосу Антонио.

Покупатели готовы рассмотреть вариант с полноценным переходом, а также взять хавбека в аренду.

В прошлом сезоне во всех турнирах Маркос принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер 21-летнего бразильца в 8 миллионов евро.