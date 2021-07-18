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Маркос Антонио попал в сферу интересов Фенербахче
Турецкий клуб готов совершить трансфер или взять бразильца в аренду
Турецкий "Фенербахче" проявляет интерес к центральному полузащитнику донецкого "Шахтера" Маркосу Антонио.
Покупатели готовы рассмотреть вариант с полноценным переходом, а также взять хавбека в аренду.
В прошлом сезоне во всех турнирах Маркос принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.
Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер 21-летнего бразильца в 8 миллионов евро.
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Источник:Sporx
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