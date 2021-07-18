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С Вербичем и Поповым. Стал известный состав Динамо на матч с Этуалем
Мирча Луческу определился, кто выйдет в старте
Фото: ФК Динамо
Стал известный состав киевского "Динамо" на товарищеский матч с швейцарским ФК "Этуаль", который состоится сегодня в рамках предсезонных сборов.
Состав "Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Леднев, Цыганков, Антюх, Вербич.
Напомним, вчера состоялся матч "Динамо" - "Ницца", в котором киевляне уступили со счетом 2:1. Единственным голом отметился Илья Шкурин.
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Источник:Сайт ФК "Динамо"
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