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С Вербичем и Поповым. Стал известный состав Динамо на матч с Этуалем

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирча Луческу определился, кто выйдет в старте

С Вербичем и Поповым. Стал известный состав Динамо на матч с Этуалем

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Стал известный состав киевского "Динамо" на товарищеский матч с швейцарским ФК "Этуаль", который состоится сегодня в рамках предсезонных сборов.

Состав "Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Леднев, Цыганков, Антюх, Вербич.

Напомним, вчера состоялся матч "Динамо" - "Ницца", в котором киевляне уступили со счетом 2:1. Единственным голом отметился Илья Шкурин.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Этуаль
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
18.07.2021 в 17:48
Отлично, основа в деле!
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LEVgcUqs (Чернігів)
18.07.2021 в 17:43
Це типу бойовий склад.
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