Гечев - после перехода в Верес: Это очень интересный проект. Мы договорились быстро

Новичок "Вереса", полузащитник Михаил Гечев, поделился впечатлениями после перехода в ровенский клуб:

– Услышав о возможности перехода в "Верес", почти не колебался. Я знал, что это – очень интересный проект, а времени на раздумья было мало. Агент мне все объяснил, поэтому мы договорились очень быстро.

У меня была возможность смотреть матчи УПЛ, поэтому следил за этим чемпионатом, пересмотрел немало игр. Кроме этого, очень удивила сборная Украины на Евро-2020, которая, по большому счету, построенная на игроках из национального чемпионата, прежде всего. Надеюсь, что моя адаптация в УПЛ не займет много времени.

Что касается моей позиции на поле – я могу играть, в принципе, на любой позиции в нападении, но на фланге мне естественно.

- С кем бы сравнил свой стиль игры?

– Возможно, с Коноплянкой. В техническом плане мне еще, конечно, работать и работать с ним, но по росту, весу и скорости мы очень похожи, – сказал Гечев.