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Гечев - после перехода в Верес: Это очень интересный проект. Мы договорились быстро
Игрок рад переходу в новую команду
Фото: ФК Верес / Автор неизвестен
Новичок "Вереса", полузащитник Михаил Гечев, поделился впечатлениями после перехода в ровенский клуб:
– Услышав о возможности перехода в "Верес", почти не колебался. Я знал, что это – очень интересный проект, а времени на раздумья было мало. Агент мне все объяснил, поэтому мы договорились очень быстро.
У меня была возможность смотреть матчи УПЛ, поэтому следил за этим чемпионатом, пересмотрел немало игр. Кроме этого, очень удивила сборная Украины на Евро-2020, которая, по большому счету, построенная на игроках из национального чемпионата, прежде всего. Надеюсь, что моя адаптация в УПЛ не займет много времени.
Что касается моей позиции на поле – я могу играть, в принципе, на любой позиции в нападении, но на фланге мне естественно.
- С кем бы сравнил свой стиль игры?
– Возможно, с Коноплянкой. В техническом плане мне еще, конечно, работать и работать с ним, но по росту, весу и скорости мы очень похожи, – сказал Гечев.
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