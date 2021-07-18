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Гечев - после перехода в Верес: Это очень интересный проект. Мы договорились быстро

Премьер-лига
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Игрок рад переходу в новую команду

Гечев - после перехода в Верес: Это очень интересный проект. Мы договорились быстро

Фото: ФК Верес / Автор неизвестен

Новина українською

Новичок "Вереса", полузащитник Михаил Гечев, поделился впечатлениями после перехода в ровенский клуб:

– Услышав о возможности перехода в "Верес", почти не колебался. Я знал, что это – очень интересный проект, а времени на раздумья было мало. Агент мне все объяснил, поэтому мы договорились очень быстро.

У меня была возможность смотреть матчи УПЛ, поэтому следил за этим чемпионатом, пересмотрел немало игр. Кроме этого, очень удивила сборная Украины на Евро-2020, которая, по большому счету, построенная на игроках из национального чемпионата, прежде всего. Надеюсь, что моя адаптация в УПЛ не займет много времени.

Что касается моей позиции на поле – я могу играть, в принципе, на любой позиции в нападении, но на фланге мне естественно.

- С кем бы сравнил свой стиль игры?

– Возможно, с Коноплянкой. В техническом плане мне еще, конечно, работать и работать с ним, но по росту, весу и скорости мы очень похожи, – сказал Гечев.

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В статье: Верес (Ровно) Сфынтул Георге (Суручены) Михаил Гечев
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Источник:
Сайт ФК "Верес"

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