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По голу от Леднева и Гармаша. Динамо на сборах обыгрывает Этуаль

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Не самый веселый матч с приятным результатом

По голу от Леднева и Гармаша. Динамо на сборах обыгрывает Этуаль

Фото: ФК Динамо

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу всегда был грамотным стратегом. На этих сборах румынский тренер в очередной раз это подтвердил. Наставник очень вовремя решил вернуть в игру украинских сборников, получивших дополнительный отпуск после Евро-2020. Согласитесь, одно дело набирать форму в игре против конкурентноспособной "Ниццы", и другое - против "Этуаля". Уровень сопротивления куда ниже, а значит может спокойно набирать кондиции и втягиваться в игру.

Миколенко, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков - все они провели на этих сборах свой первый поединок, выйдя в стартовом составе. Также вернулся и Вербич, который стал единственным иностранным футболистом в первой 11-ке игроков. Среди бывалых футболистов, успевших побегать на полях Швейцарии, отметим Леднева и Антюха.

Матч был не самым интересным. Совсем. Если в игре "Динамо" - "Ницца" мы насчитали 4-5 неплохих момента до перерыва, то сегодня таких было два - удар Вербича в защитника и собственно сам гол, забитый Ледневым. Богдан оказался самым проворным после ошибки защитника, после чего сумел переиграть кипера и спокойно отправил круглого в пустые. В конце тайма на поле случилась небольшая потасовка после неуместного фола со стороны игрока "Этуаля". В остальном - штиль.

По голу от Леднева и Гармаша. Динамо на сборах обыгрывает Этуаль - изображение 1

Если в первом тайме мы прикладывали усилия, дабы выбрать лучшие моменты, то после перерыве все было куда хуже. Темп остался низким, вратари в игру практически не вступали, а форварды двух команд бегали туда-сюда без дела. Украинские сборники отыграли ровно 60 минут, после чего последовала череда замен от Луческу. Однако на происходящее это не сильно повлияло.

Второй гол пришел неожиданно. За пять минут до конца основного времени Гармаш принялся исполнять штрафной с достаточно дальней дистанции. Просился навес - вышел удар, который застал вратаря врасплох. 2:0. Да, сегодня результат более приятный, чем в игре с "Ниццей", однако по качеству перформанса остаются вопросы. Сборникам нужно быстрее набирать форму.

Контрольный матч, 18.07.2021
"Динамо" - "Этуаль" 2:0
Гол: Леднев 33, Гармаш 84
"Динамо": Бущан - Караваев (Вивчаренко 73), Попов (Шабанов 61), Забарный, Миколенко (Сидклей 61) - Сидорчук (Коробенко 61), Шапаренко (Гармаш 63) - Цыганков (Бенито 63), Леднев, Антюх (Кулач 63) - Вербич (Ванат 46)

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Комментарии (3)
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ШашлычОк (Черкассы)
18.07.2021 в 20:05
у сборников еще вареники с шашлыком в опе бурлят так что судить пока не стоит а вот кулач и коробенко вообще ни о чем особенно первый . бенито местами неплох особенно в отборе но тоже пока так се . молодняк .... пусть набираются опыта там посмотрим а вот шабанов . ну нельзя на него бедного смотреть без ржаки . кривоногий и хромой с белокурой головой ))) вербич - с возвращением
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djumba (Мелитополь)
18.07.2021 в 19:56
Посмотрел на свою голову матч... Потерял два час жизни... ДК очень пресное...
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anonimus (Київ)
18.07.2021 в 19:55
Гадаю всім зрозуміло чому Кулача не викликали в збірну?))
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