Довбик: Не знаю, на каком уровне слухи, которые появились относительно меня

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик поделился мыслями насчет слухов о своем возможном переходе в другой клуб.

– Раз уж мы с вами говорим о следующем сезоне "Днепра-1", понимать ли это так, что вы точно остаетесь на новый сезон?

– Я не знаю, на каком уровне те слухи, которые появились относительно меня. Слышал, что есть клубы, которые за мной следят. Если "Днепр-1" решит, что чье-то предложение по мне его устроит, тогда нет вопросов. А сейчас я действительно думаю только о новом сезоне.

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– И никакой звездной болезни?

– Нет. Я какой был – такой остался. Разве что читателей в инстаграме прибавилось, – рассказал нападающий.