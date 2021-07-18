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Довбик: Не знаю, на каком уровне слухи, которые появились относительно меня
Артем прокомментировал трансферные слухи
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик поделился мыслями насчет слухов о своем возможном переходе в другой клуб.
– Раз уж мы с вами говорим о следующем сезоне "Днепра-1", понимать ли это так, что вы точно остаетесь на новый сезон?
– Я не знаю, на каком уровне те слухи, которые появились относительно меня. Слышал, что есть клубы, которые за мной следят. Если "Днепр-1" решит, что чье-то предложение по мне его устроит, тогда нет вопросов. А сейчас я действительно думаю только о новом сезоне.
– И никакой звездной болезни?
– Нет. Я какой был – такой остался. Разве что читателей в инстаграме прибавилось, – рассказал нападающий.
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