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Тренер Динамо U-19: Для Волошина сейчас важно психологически вернуться после первой команды в команду U-19
Коуч заботится о своем игроке
Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк дал комментарий о своем подопечном Назаре Волошине:
- Как можете оценить состояние Назара Волошина, вернувшегося к вам после сбора с первой командой?
– Для Назара сейчас важно психологически вернуться после первой команды в команду U-19. Многое не получается, есть моменты, над которыми нужно работать. Но я думаю, что к началу чемпионата мы его психологически восстановим, чтобы он стал тем Назаром, которым был в конце прошлого сезона.
Мы прекрасно понимаем, что тяжело перестроиться с первой команды на U-19, и даем ему время для осознания, что в юношеской команде также нужны максимальное включение, максимальная концентрация в каждом моменте.
Потенциал у него есть, только нужно привести себя в порядок, в первую очередь психологически, – сказал Костюк.
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