Тренер Динамо U-19: Для Волошина сейчас важно психологически вернуться после первой команды в команду U-19

Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк дал комментарий о своем подопечном Назаре Волошине:

- Как можете оценить состояние Назара Волошина, вернувшегося к вам после сбора с первой командой?

– Для Назара сейчас важно психологически вернуться после первой команды в команду U-19. Многое не получается, есть моменты, над которыми нужно работать. Но я думаю, что к началу чемпионата мы его психологически восстановим, чтобы он стал тем Назаром, которым был в конце прошлого сезона.

Мы прекрасно понимаем, что тяжело перестроиться с первой команды на U-19, и даем ему время для осознания, что в юношеской команде также нужны максимальное включение, максимальная концентрация в каждом моменте.

Потенциал у него есть, только нужно привести себя в порядок, в первую очередь психологически, – сказал Костюк.