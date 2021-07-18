  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Динамо U-19: Для Волошина сейчас важно психологически вернуться после первой команды в команду U-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Динамо U-19: Для Волошина сейчас важно психологически вернуться после первой команды в команду U-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч заботится о своем игроке

Тренер Динамо U-19: Для Волошина сейчас важно психологически вернуться после первой команды в команду U-19

Новина українською

Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк дал комментарий о своем подопечном Назаре Волошине:

- Как можете оценить состояние Назара Волошина, вернувшегося к вам после сбора с первой командой?

– Для Назара сейчас важно психологически вернуться после первой команды в команду U-19. Многое не получается, есть моменты, над которыми нужно работать. Но я думаю, что к началу чемпионата мы его психологически восстановим, чтобы он стал тем Назаром, которым был в конце прошлого сезона.

Мы прекрасно понимаем, что тяжело перестроиться с первой команды на U-19, и даем ему время для осознания, что в юношеской команде также нужны максимальное включение, максимальная концентрация в каждом моменте.

Потенциал у него есть, только нужно привести себя в порядок, в первую очередь психологически, – сказал Костюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Назар Волошин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт "Динамо"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...