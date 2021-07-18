Гармаш отметился голом с дальнего штрафного в контрольном матче. ВИДЕО

В товарищеском матче киевское "Динамо" уверенно обыграло "Этуаль" со счетом 2:0. Второй гол команды Мирчи Луческу в этом поединке забил Денис Гармаш. 31-летний полузащитник вышел на замену вместо Николая Шапаренко на 63-й минуте встречи, а на 84-й поразил ворота соперника дальним ударом со штрафного.

Видео гола Дениса