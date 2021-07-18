Премьер-лига
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Гармаш отметился голом с дальнего штрафного в контрольном матче. ВИДЕО
Денис нанес мощный удар
Фото: Офіційний сайт ФК Динамо Київ/Автор - невідомий
В товарищеском матче киевское
Видео гола Дениса
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
18.07.2021 в 21:10
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