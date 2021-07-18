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Гармаш отметился голом с дальнего штрафного в контрольном матче. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис нанес мощный удар

Гармаш отметился голом с дальнего штрафного в контрольном матче. ВИДЕО

Фото: Офіційний сайт ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

Новина українською

В товарищеском матче киевское "Динамо" уверенно обыграло "Этуаль" со счетом 2:0. Второй гол команды Мирчи Луческу в этом поединке забил Денис Гармаш. 31-летний полузащитник вышел на замену вместо Николая Шапаренко на 63-й минуте встречи, а на 84-й поразил ворота соперника дальним ударом со штрафного.

Видео гола Дениса

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
18.07.2021 в 21:10
Щось новеньке. Супер. Але Гармаш всеодно вирізняється швидкістю , трохи він уже повільний. Мабуть за характер Мірча його любить
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