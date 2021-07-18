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Заря минимально обыграла Днепр-1, благодаря голу Шахаба

Премьер-лига
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Команды сыграли товарищеский поединок на "Днепр-Арене"

Заря минимально обыграла Днепр-1, благодаря голу Шахаба

СК "Днепр-1"

Новина українською

Сегодня, 18-го июля подопечные Игоря Йовичевича и Виктора Скрипника провели контрольный поединок в рамках подготовки к сезону 2021/22. Луганчане одержали минимальную победу, благодаря голу Шахаба под занавес первого тайма.

19.00. Днепр. "Днепр-Арена".

СК "Днепр-1" - "Заря" (Луганск) 0:1 (0:1) Матч завершен.

Гол: Шахаб (40).

"Днепр-1": Паст, Сваток, Логинов (Батагов, 83), Адамюк, Лучкевич, Ди Франко (Игнатенко, 68), Джурасек, Кравченко, Назаренко (Ярмолюк, 83), Когут (Довбик, 68), Русин (Билл, 83)

"Заря": Шевченко, Руфат, Имереков, Фаворов, Жуниньо, Назарина (Лунев, 78), Цвек, Громов, Булеца, Аллахяр (Овусу, 78), Шахаб (Кристиан, 78).

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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