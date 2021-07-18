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Десна уверенно обыграла Верес в товарищеском матче
Черниговчане побеждают ровенскую команду
ФК "Десна" / Автор неизвестен
Черниговская "Десна" и новичок УПЛ "Верес" провели товарищеский матч. Победу одержали подопечные Александра Рябоконя - голами отметились Тотовицкий и Завийский.
ТМ. "Десна" - "Верес" 2:0
Голы: Тотовицкий, Завийский.
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
18.07.2021 в 22:50
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