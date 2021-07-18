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Динамо - Этуаль 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Уверенная победа "бело-синих"

Динамо - Этуаль 2:0. Обзор матча и видео голов

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня подопечные Мирчи Луческу провели очередной товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. Киевляне одержали уверенную победу со счетом 2:0 - голами отметились полузащитники Леднев и Гармаш.

Контрольный матч, 18.07.2021

"Динамо" - "Этуаль" 2:0

Гол: Леднев 33, Гармаш 84

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В статье: Динамо (Киев) Этуаль (Каруж)
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