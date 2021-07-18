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Динамо - Этуаль 2:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа "бело-синих"
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Сегодня подопечные Мирчи Луческу провели очередной товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. Киевляне одержали уверенную победу со счетом 2:0 - голами отметились полузащитники Леднев и Гармаш.
Контрольный матч, 18.07.2021
Гол: Леднев 33, Гармаш 84
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