СМИ: Рух не договорился с Ареной Львов и может быть исключен из УПЛ

В СМИ появилась информация, что руководство львовского "Руха" и "Арена Львов" не достигли соглашения.

Если ситуация не улучшится, то клуб может быть исключен из УПЛ уже завтра, 19-го июля.

В таком случае будет рассматриваться решение по зачислению луцкой "Волины" в Украинскую Премьер-лигу.