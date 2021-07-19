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СМИ: Рух не договорился с Ареной Львов и может быть исключен из УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Если соглашение так и не будет достигнуто

СМИ: Рух не договорился с Ареной Львов и может быть исключен из УПЛ

fcrukh.com

Новина українською

В СМИ появилась информация, что руководство львовского "Руха" и "Арена Львов" не достигли соглашения.

Если ситуация не улучшится, то клуб может быть исключен из УПЛ уже завтра, 19-го июля.

В таком случае будет рассматриваться решение по зачислению луцкой "Волины" в Украинскую Премьер-лигу.

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В статье: Арена Львов Рух (Львов)
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Комментарии (9)
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Хмельничанин (Хмельницький)
19.07.2021 в 01:03
Вельмишановні пани Олег Протасов, Олнксій Михайличенко, Анатолій Демяненко, Ігор Беланов, Олег Блохін володарі КВК УЄФА 1986 (окрім Протасова) та віце-чемпіони Європи 1988 (окрім Блохіна) благаю Вас спасіть укранський футбол від Павелка. Усі вболівальники України яким за 45 і більше (київські, донецькі, харківські, одеські, львівські, дальше перераховувати не буду) знають Вас як високопрофесійних спортсменів (футболістів) і які пишалися Вами на всю Європу (і навіть СРСР) сьогодні дивляться на Вас як на людей без своєю думки. Невже ті гроші, які ви не заробили в ті часи можна поставити на долю українського футболу. Що би сказав про Вас Великий Лобановський якби міг піднятися з могили. Напевно йому було важче боротися зі спорткомітетом СРСР в Москві чим Вам з Павелком. Докажіть що Ви професіонали у всьому (керуванні українським футболом) а не г.....и. Слава Україні! Героям Слава!
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+1
0
sasha_lv (Львів)
19.07.2021 в 01:14
+
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0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 01:01
Може Метал буде в УПЛ, 100% якась мутна схема, щоб продавити якийсь клуб за гроші.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.07.2021 в 00:56
Павелко, а може зразу Кривбас транзитом в УПЛ ? Аргументи і обґрунтування ти знайдеш (якщо що - депутат Юзік допоможе), а Зеля тобі віддячить по повній.
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
19.07.2021 в 00:55
На примере гельзина и Козловского. Павелко показал всем что нужно заткнуться. Интересно что теперь будет делать Львов. Побежит договариваться с ареной Львов?
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+3
0
TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 01:00
ПФК ЛЬвів уже домовився з Ареною. БУде грати на Арені матчі. Спокійно. усе під котролем.
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
19.07.2021 в 00:51
Короче дурдом і все.
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+4
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
19.07.2021 в 00:51
Тепер вже дирекція арени Козловського послала?
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0
-3
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
19.07.2021 в 00:54
А може це і комусь з місцевих князьків вигідно — позбавитись в УПЛ інших львівських команд перед приходом Карпат?
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-2


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