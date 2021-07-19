Премьер-лига
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СМИ: Рух не договорился с Ареной Львов и может быть исключен из УПЛ
Если соглашение так и не будет достигнуто
fcrukh.com
В СМИ появилась информация, что руководство львовского "Руха" и "Арена Львов" не достигли соглашения.
Если ситуация не улучшится, то клуб может быть исключен из УПЛ уже завтра, 19-го июля.
В таком случае будет рассматриваться решение по зачислению луцкой "Волины" в Украинскую Премьер-лигу.
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Источник:Телеграм-канал "Бей-беги"
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sasha_lv (Львів)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
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янковский ян (Запорожье)
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Fishing 555 (Rivne)
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