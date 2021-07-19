Йовичевич: Это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился мыслями от старта чемпионата.

- Команда готова и с нетерпением хочет начать чемпионат. Ждем еще пару футболистов, чтобы доукомплектоваться и сконцентрироваться окончательно в начале чемпионата. В Полтаве всегда трудно играть, команда также играет в еврокубках. Против них тоже был хороший спарринг. Могу сказать, что это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы.

Будто играли в УПЛ уже. Возможно, нет такого психологического давления, но напряжение очень высокое. Такого количества единоборств не было, наверное, когда мы играли здесь с ними в конце чемпионата. Они не хотят уступать; мы тоже не убираем ножки. И это хорошо.

- В среду будет первый официальный шаг к новому сезону. Ждете болельщиков на презентации команды?

- Конечно, мы все ждем хорошего события для всех: открытая тренировка, представляем новичков. Это обычное дело для европейских клубов, поэтому будет интересно. Если не ошибаюсь, и в чемпионате открывают трибуны для зрителей. Это очень большой плюс для чемпионата. Есть очень качественные матчи, и с болельщиками они могут быть на уровне бундеслиги.

Здесь есть характерные команды, здесь физическая лига с мощными быстрыми футболистами. И с болельщиками намного легче достичь результат. Поэтому, я призываю их на открытую тренировку и чтобы их можно было больше с нами на протяжении всего чемпионата. Знаю, что они будут гордиться нас, когда увидят, что команда бьется с первой до последней минуты. Никогда они не упрекнут нас, что мы не дрались. Возможно, иногда результат будет не таким, как мы хотим, но поле мы будем оставлять в крови", — отметил Йовичевич.