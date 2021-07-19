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Махновский может вернуться в Десну
Игрок находится в статусе свободного агента
Фото: ФК Вентспилс
Голкипер Константин Махновский может продолжить карьеру в "Десне". Об этом пишет Sport Arena,
32-летний Махновский находится в статусе свободного агента. Последние два года украинец выступал за "Вентспилс". Всего в составе латвийского клуба Константин провел 40 матчей, пропустил 37 мячей и 15 раз отстоял на ноль.
Голкипер известен по выступлениям за "Оболонь", "Сумы", "Олимпик", "Севастополь", польские "Лодзь" и "Легию", азербайджанский "Ряван".
Также Махновский находился в структуре черниговской "Десны" с 2016 по 2019 годы.
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