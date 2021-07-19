Скрипник: Сейчас много прогнозов, но что будет в чемпионате - это только игры покажут

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды (1:0) в спарринге против "Днепра-1".

"Когда ты играешь официальные матчи, то у молодежи уже не будет такого шанса проверить собственные силы, как сегодня, когда ты можешь провести спарринг против добротной команды. Мы рады, что у нас уже есть скамейка запасных, которые безболезненно могут заменить основных, ведь у нас сегодня не было многих игроков из основы - и Кочергин, и Гладкий, и Кабаев, и Вернидуб. Сегодня у нас так и было запланировано, чтобы все сдали этот тест, набрали форму и полностью выложились.

Специально играли в заключительные минуты в меньшинстве, хотя была добрая воля главного тренера "Днепра-1", чтобы мы заменили игрока, но нам в чемпионате еще предстоит поиграть вдесятером, поэтому сами виноваты и будем терпеть. Победа - есть победа, но все же это не первая официальная игра, хотя волнения и здесь должно присутствовать.

Сейчас много прогнозов, но что будет в чемпионате - это только игры покажут. Мы стараемся, делаем всю свою работу. Могу сказать комплимент ребятам, ведь мы смотрим только на себя, а не на соперника. Мы играем свои фазы, которые у нас есть, когда должны держать мяч, стараемся не терять нашу игру, полупозиции, которые мы всегда задействуем, и очень активны у нас должны быть ребята на флангах. Это все хорошо, но только через неделю мы увидим, как мы готовы.

Я желаю "Днепру-1" хорошо стартовать, а дальше будем смотреть и уже оправдывать те надежды, о которых говорят болельщики и специалисты", — отметил Скрипник.