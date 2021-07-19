Шахтер презентует трех летних новичков

19 июля "Шахтер" представит новичков команды перед стартом сезона-2021/22.

Трио новичков - бразильцы Марлон и Педриньо, а также нападающий из "Аякса" Лассина Траоре. В сумме на них было потрачено порядка 40 миллионов. Начало мероприятия в 12:00.