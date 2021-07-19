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Шахтер презентует трех летних новичков

Премьер-лига
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Шахтер презентует трех летних новичков

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

19 июля "Шахтер" представит новичков команды перед стартом сезона-2021/22.

Трио новичков - бразильцы Марлон и Педриньо, а также нападающий из "Аякса" Лассина Траоре. В сумме на них было потрачено порядка 40 миллионов. Начало мероприятия в 12:00.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Марлон Педриньо
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