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Представитель Бундеслиги. Стал известен соперник Динамо на заключительном сборе в Швейцарии

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча состоится 23 июля

Представитель Бундеслиги. Стал известен соперник Динамо на заключительном сборе в Швейцарии

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Стал известен еще один соперник "Динамо" на втором сборе в Швейцарии.

Подопечные Мирча Луческу проведут контрольный матч против немецкого "Униона".

Встреча состоится 23 июля на стадионе команды из четвертого дивизиона Австрии. Поединок против немецкой команды станет заключительным для "бело-синих" перед возвращением в Украину.

Киевляне также запланировали спарринг против "Вильярреала" и "Интера". Есть информация о возможных встречах с турецкими грандами "Бешикташем" и "Фенербахче".

Добавим, что в минувшем сезоне Бундеслиги берлинский "Унион" занял седьмое место и пробился в Лигу конференций.

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В статье: Динамо (Киев) Унион (Берлин)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.07.2021 в 11:47
Будем смотреть за действиями Супряги! Надо понять почему он такой дорогой! Команды равные, а игроки Динамо на много дороже!
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