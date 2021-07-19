Представитель Бундеслиги. Стал известен соперник Динамо на заключительном сборе в Швейцарии

Стал известен еще один соперник "Динамо" на втором сборе в Швейцарии.

Подопечные Мирча Луческу проведут контрольный матч против немецкого "Униона".

Встреча состоится 23 июля на стадионе команды из четвертого дивизиона Австрии. Поединок против немецкой команды станет заключительным для "бело-синих" перед возвращением в Украину.

Киевляне также запланировали спарринг против "Вильярреала" и "Интера". Есть информация о возможных встречах с турецкими грандами "Бешикташем" и "Фенербахче".

Добавим, что в минувшем сезоне Бундеслиги берлинский "Унион" занял седьмое место и пробился в Лигу конференций.