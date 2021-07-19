Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представитель Бундеслиги. Стал известен соперник Динамо на заключительном сборе в Швейцарии
Встреча состоится 23 июля
fcdynamo.kiev.ua
Стал известен еще один соперник "Динамо" на втором сборе в Швейцарии.
Подопечные Мирча Луческу проведут контрольный матч против немецкого "Униона".
Встреча состоится 23 июля на стадионе команды из четвертого дивизиона Австрии. Поединок против немецкой команды станет заключительным для "бело-синих" перед возвращением в Украину.
Киевляне также запланировали спарринг против "Вильярреала" и "Интера". Есть информация о возможных встречах с турецкими грандами "Бешикташем" и "Фенербахче".
Добавим, что в минувшем сезоне Бундеслиги берлинский "Унион" занял седьмое место и пробился в Лигу конференций.
Популярное сейчас
- СМИ: Рух не договорился с Ареной Львов и может быть исключен из УПЛ
- Экс-форвард Шахтера Эдуардо стал консулом Хорватии
- Динамо - Этуаль 2:0. Обзор матча и видео голов
- Ультрас Черноморца грозят клубу срывом домашних матчей, если одесситы не отойдут от динамовского вектора комплектации
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма