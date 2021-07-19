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Колос согласовал трансфер бразильского вингера

Премьер-лига
(1 голосов)

Диего Сантос продолжит карьеру в украинском клубе

Колос согласовал трансфер бразильского вингера

Фото: ФК Витебск

Новина українською

Вингер "Витебска" Диего Сантос продолжит карьеру в "Колосе". Об этом сообщает белорусский журналист Владислав Татур.

Стороны уже согласовали переход бразильца.

23-летний Сантос выступает за "Витебск" с 2019 года, также он играл на правах аренды в солигорском "Шахтере".

В минувшем сезона Диего провел 19 матчей за белорусский клуб, в которых забил 5 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Витебск Диего Сантос
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 12:20
Отлично!Колосу удачи.Клуб с будущим.Есть стадион,игроки,хороший тренер.Удачи в новом сезоне.
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