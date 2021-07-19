Колос согласовал трансфер бразильского вингера

Вингер "Витебска" Диего Сантос продолжит карьеру в "Колосе". Об этом сообщает белорусский журналист Владислав Татур.

Стороны уже согласовали переход бразильца.

23-летний Сантос выступает за "Витебск" с 2019 года, также он играл на правах аренды в солигорском "Шахтере".

В минувшем сезона Диего провел 19 матчей за белорусский клуб, в которых забил 5 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.