Вербич: Это был самый тяжелый период в моей карьере, очень рад вернуться на поле

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал свое возвращение на поле после травмы.

- Это был самый тяжелый период в моей карьере. Но сейчас я его уже пережил и вернулся в команду. Тренировался уже довольно долго, но тренер ждал, чтобы не рисковать. Сегодня я смог сыграть 45 минут. Очень рад, что вернулся на поле. Конечно, это еще не я, пока не набрал хорошую форму. Но надеюсь, что скоро достигну оптимальных кондиций.

- Когда мы сможем увидеть Беньямина Вербича, который был ведущим игроком команды?

- Я стараюсь отдавать свой максимум на каждой тренировке. Поначалу на сборах было тяжело, ведь я переживал из-за своей травмы. Но сейчас могу сказать, что все хорошо, не чувствую никакого дискомфорта. Так что буду работать дальше. Впереди еще пара товарищеских игр, и потом начинается чемпионат. Надеюсь, что уже скоро обрету свою форму.

- В матче с "Этуалем" было много эмоций, доходило даже до конфликтов на поле. Насколько это нормально в товарищеских матчах?

- Вы видели, с какой командой мы играли. Соперники постоянно нас провоцировали, фолили. Был момент, когда Сидорчука толкнули в спину – и все подскочили. Ведь мы команда, переживаем друг за друга. Иногда нужно так действовать, чтобы соперники почувствовали, что мы стоим один за всех и все за одного. Ничего плохого в этом нет.

- После таких моментов коллектив еще больше укрепляется?

- В больших командах все играют друг за друга. Так и у нас, ведь мы – друзья. Думаю, это было видно на поле в прошлом сезоне, когда мы выиграли чемпионство. В команде хорошая "химия", которая помогает на поле.

- Гармаш отметился очередным шедевром – голом со штрафного.

- Денис всегда подходил к мячу, но ему не давали пробить. А сегодня ударил – и забил. Сейчас говорит, что никому больше нельзя подходить к мячу, будет бить только он (смеется).

- Готов конкурировать на позиции форварда, если это понадобится команде?

- Да, если команда будет в этом нуждаться, то буду играть на позиции форварда. Это не моя родная позиция, но я отыграл уже несколько матчей на ней. Поэтому если будет нужно – я готов.

- Чего ожидаешь от последующих матчей с серьезными соперниками – "Атлетиком", "Вильярреалом"?

- Всегда хорошо играть с такими командами. Как вы видели, отличная игра была с "Ниццей". Благодаря таким матчам мы растем, они дают нам больше, чем, например, встреча с "Этуалем". Но при этом нам нужно с чего-то начать, ведь сборники вернулись в команду после перерыва. Когда играешь с большими командами, нужно подготовиться и психологически, и физически.

- Какой была основная задача на матч с "Этуалем"?

- Это был первый матч после перерыва для сборников и для меня. Поле было очень тяжелым, сухим, с большим количеством ям. Поэтому было тяжело играть, держать мяч. Но мы старались, забили два мяча, хотя могли забивать еще больше. Главное – выиграли и почувствовали игровой ритм. Мне это было необходимо после полугода отсутствия.

- Команда вновь меняет дислокацию – переезжает в Цюрих. Как это влияет на футболистов, нужно ли дополнительное восстановление?

- После таких переездов всегда нужно больше думать о восстановлении. Но у нас все профессионалы, хорошо восстановимся и будем готовы к дальнейшим тренировкам и играм", - сказал Вербич.