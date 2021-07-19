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Источник: У Руха не получится проводить домашние матчи УПЛ на стадионе Динамо

Премьер-лига
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(2 голосов)

Львовянам негде играть

Источник: У Руха не получится проводить домашние матчи УПЛ на стадионе Динамо

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух", несмотря на приближающийся старт нового чемпионата Украины, до сих пор еще не утвердил домашний стадион, на котором будет принимать соперников.

18 июля, после того как львовяне не смогли договориться с арендой "Арены Львов" и получили отказ на проведение матчей на стадионах "Украина" во Львове и на Центральном стадионе в Тернополе, "Рух" обратился с письмом к киевскому "Динамо", разрешить львовянам заявить для домашних матчей стадион "Динамо" им. В. Лобановского.

Однако, как информирует источник в УАФ, комитет по стадионам УАФ не сможет пойти навстречу "Руху" и заявить клубный стадион "Динамо" для проведения домашних матчей в УПЛ.

Главный мотив отказа – географическая "прописка" "Руха", который по регламенту не может проводить домашние матчи так далеко от своего места регистрации.

Также, по информации источника, дедлайн по ситуации с домашним стадионом для "Руха" - конец сегодняшнего дня. Если к вечеру львовяне не смогут договориться об аренде "Арены Львов", с большой долей вероятности львовяне не получат документы по аттестации для участия в новом чемпионате.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) стадион Динамо им Валерия Лобановского
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Комментарии (32)
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andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 15:10
Сделали проблему из ничего. Рух мог бы играть месяц-два в Тернополе, пока стадион Украину довели бы до надлежащего уровня. вот и всё
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
19.07.2021 в 14:25
почему Козловский не хочет дать щелбана павелкам и заявиться на львовский стадион Скиф? Отмазка, что Скиф "не соответствует", не прокатит - весной павелка сам прогнал Рух играть на этот стадион, так как АренуЛьвов готовили под сборную
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+1
0
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Динамист (Киев)
19.07.2021 в 14:10
Да им на банеры плевать они год без зрителей провели и еще проведут.Вы же видите,что у этой шайки-лейки заработок на другом.Мне очень жаль что продались за серебреники такие выдающиеся люди как Блохин,Протасов,Беланов,Маркевич который так много очести поговаривал.Вы конченные люди, посте того что вы творите или или с вашего молчания,не поворачивается язык назвать вас спортсменами.Надо идти к дому футбола и уж это точно привлечет внмание как руководство страны так и простых болельщиков
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+5
0
Dimoncho (Kharkiv)
19.07.2021 в 14:07
Конечно не выйдет, ведь ясно сказали: клуб обязан играть только в своей области, если там нет войны или реконструкции стадиона
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0
-4
alktus (Хмельницкий)
19.07.2021 в 14:11
Вы видно не в курсе, но Рух запросил у УАФ перечень недостатков на Украине для их устранения. А пока собирался играть в Тернополе. Скажите, ситуация чем то отличается от Вереса и Десны? По моему нет. Так что это явный беспредел.
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+4
0
TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 13:51
Як можна організувати протест? На матчах?
Ответить
+2
0
avatar
anonimus (Київ)
19.07.2021 в 13:53
До дому футболу приїхати
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 13:57
Саме якісніше, це не приходити на матчі. Просто залишити замість себе банери: "Павелко --- геть!" А наше телебачення буде безплатно рекламувати ці банери півтори години.
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+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 13:48
Найкорумпованіша структура - це УАФ.
Ответить
+8
0
Blues (Львов)
19.07.2021 в 13:43
Шобла, яка має розвиаати український футбол, паразитує на ньому. Бариги. Нафіг на та ваша сучасна дитяча академія. З академії ситим не будеш? Так Павелко і ко?
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+7
0
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Динамист (Киев)
19.07.2021 в 13:42
Погодите, а какая разнмца, где клуб будет играть?Он ведь не в Испании договорился,что за мочилово клуба?Если так дальше пойдет, то и форму клубы обязаны будут приобрести, только у той компании какую УАФ "вежливо" предложит.Еще так тупо Павелко не подставлялся в своих коррупционных схемах.Тогда по их логике,отстранить нужно Шахтер,Зарю и Олимпик в свое время,не кажется ли вам,что они играют,мягко говоря не очень близко к своему географическому дому?
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+9
0
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anonimus (Київ)
19.07.2021 в 13:39
Лицемірство 80лвл
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+8
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.07.2021 в 13:36
Можна сотню нарахувати, коли клуби УПЛ грали і продовжують грати не за місцем реєстраціїї (Шахтар,Зоря,Олімпік,Десна і т.п).Павелко тут мені нагадує Януковича з його дебільною принциповістю і прямотою бика. Янек теж думав, що він всесильний. ДумайТе.
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+11
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 13:34
Павелку корупціонера гнати нах.
Ответить
+12
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
19.07.2021 в 13:25
Чемпионат еще не начался, а помоев вылили друг на друга уже море. Все друг друга ненавидят, презирают, пытаются ставить палки в колёса. О футболе даже не разговаривают, все заняты посильным унижением всех и вся. Украинская Ассоциация Скандала еще и дирижирует всем этим фарсом.
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+12
0
Ромшуст (Тернопіль)
19.07.2021 в 13:24
А що скаже "правдолюб" Маркевич, який обнімався з Козловським і ім'ям його батька названо стадіон у Винниках? Язик в сраку засунув - але "то таке"!
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+15
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 13:45
Маркевичу платять в УАФ більше 700 к в місяць. В нього усе добре. Нашо йому кіпішувати?
Ответить
+8
0
СТОП крот (Киев)
19.07.2021 в 13:17
Вонючие кроты прописаны в Мариуполе, а играют в Киеве. Ехайте на... Мариуполь, что за двойные стандарты?
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+13
-2
aleks68
19.07.2021 в 13:41
вонючей твоего ....динамо ещё нужно поискать.пойди и удавись с горя тупой дырявый долб...б
Ответить
+1
-8
СТОП крот (Киев)
19.07.2021 в 13:44
Иди поплачь, упырь
+6
-1
ratio (Дн-жинск)
19.07.2021 в 13:01
Вообще-то Рух уже прошел аттестацию . Очень полезно было б для украинского футбола чтоб Рух обратился в европейские суды и за одно в украинские по факту вымогательства . Мож хоть тогда Павелку изгнать выйдет
Ответить
+24
0
avatar
dmtroyan (Полтава)
19.07.2021 в 13:01
Похоже у Павелко поехала крыша и он решил ликвидировать профессиональные футбольные клубы в Украине, президенты которых ему не понравились. Интересно, есть ли в мировой практике подобные инценденты?
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+19
0
Dortmund 09 (Киев)
19.07.2021 в 12:57
Волинякам приготуватися..........?
Ответить
+1
-4
TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 13:46
Металу або Кривбасу
Ответить
0
-1
avatar
Evgenariys (Чернигов)
19.07.2021 в 12:57
а коцлостан с арендуполя норм в КИеве играет? Ох и подонки
Ответить
+16
-2
aleks68
19.07.2021 в 13:42
прикрой хлебало .....
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0
-5
avatar
anonimus (Київ)
19.07.2021 в 13:55
Казала тобі твоя мамця, коли ти догризало дома останній паркет
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 12:55
Не смешите людей, клоуны, географическая прописка Шахтёра --- Мариуполь.
Ответить
+19
-1
aleks68
19.07.2021 в 13:43
дырявое чмо
Ответить
0
-7
avatar
anonimus (Київ)
19.07.2021 в 13:56
Так звали твого папку, який не купив презервативи, а найшов їх на смітнику
+5
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
19.07.2021 в 14:45
Ну зачем нырять куда то в сторону от реальной проблемы.В положении конкретно оговорено команда не может играть если на территории области нет войны.Зачем этот базар по Заре,Олимпику,Шахтёру. Мареуполь тоже может играть где угодно потому,что город прифронтовой.Кому вы завидуете.Приедте сюда и попробуйте жить,вот тогда посмотрим очём вы толковище устраивать будете.
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+1
-1
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andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 15:15
Я с тобой согласен, но тогда почему Десна в Киеве а Верес в Луцке?
0
0


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