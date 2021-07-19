Источник: У Руха не получится проводить домашние матчи УПЛ на стадионе Динамо

Львовский "Рух", несмотря на приближающийся старт нового чемпионата Украины, до сих пор еще не утвердил домашний стадион, на котором будет принимать соперников.

18 июля, после того как львовяне не смогли договориться с арендой "Арены Львов" и получили отказ на проведение матчей на стадионах "Украина" во Львове и на Центральном стадионе в Тернополе, "Рух" обратился с письмом к киевскому "Динамо", разрешить львовянам заявить для домашних матчей стадион "Динамо" им. В. Лобановского.

Однако, как информирует источник в УАФ, комитет по стадионам УАФ не сможет пойти навстречу "Руху" и заявить клубный стадион "Динамо" для проведения домашних матчей в УПЛ.

Главный мотив отказа – географическая "прописка" "Руха", который по регламенту не может проводить домашние матчи так далеко от своего места регистрации.

Также, по информации источника, дедлайн по ситуации с домашним стадионом для "Руха" - конец сегодняшнего дня. Если к вечеру львовяне не смогут договориться об аренде "Арены Львов", с большой долей вероятности львовяне не получат документы по аттестации для участия в новом чемпионате.