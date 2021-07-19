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Внук Стороженко покинул Металлист 1925 и завершил карьеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Он получил должность в харьковском клубе

Внук Стороженко покинул Металлист 1925 и завершил карьеру

Фото: Металлист 1925

Новина українською

Нападающий "Металлиста 1925" Михаил Стороженко завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 23 лет.

Со следующего сезона он будет работать в харьковском клубе ассистентом тренера по физической подготовке.

В составе харьковчан он выступает с 2016 года. За пять лет он провел 51 матч, в котором отметился одним голом и тремя голевыми передачами.

Сейчас 23-летний Стороженко проходит обучение для получения соответствующих тренерских лизензий УАФ.

Отметим, что Михаил - внук основателя и главы наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергея Стороженко.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков) Михаил Стороженко
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Источник:
metalist1925.com

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Комментарии (4)
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Dr. House (Поділля)
19.07.2021 в 14:44
Такой молодой, а уже тренер...Перспективный видать)))
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Запорізьке Торпедо (zp)
19.07.2021 в 14:29
головокружительная карьера
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Dimka26 (Чернигов)
19.07.2021 в 14:29
Гребаный цирк. Тренер по физподготовке в 23 года)
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Romb_DK (Київ)
19.07.2021 в 14:19
Як же так??? Надія харківського футболу, майбутній провідний гравець основи "Металліста" і претендент на Золотий м`яч 2031. Горе-горе
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