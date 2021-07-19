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Внук Стороженко покинул Металлист 1925 и завершил карьеру
Он получил должность в харьковском клубе
Фото: Металлист 1925
Нападающий "Металлиста 1925" Михаил Стороженко завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 23 лет.
Со следующего сезона он будет работать в харьковском клубе ассистентом тренера по физической подготовке.
В составе харьковчан он выступает с 2016 года. За пять лет он провел 51 матч, в котором отметился одним голом и тремя голевыми передачами.
Сейчас 23-летний Стороженко проходит обучение для получения соответствующих тренерских лизензий УАФ.
Отметим, что Михаил - внук основателя и главы наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергея Стороженко.
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