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Скрипнику предложили продлить контракт с Зарей

Премьер-лига
(2 голосов)

Станислав Оганов - о контракте наставника луганчан

Скрипнику предложили продлить контракт с Зарей

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о предложении нового контракта главному тренеру команды Виктору Скрипнику.

"Переговоры с Виктором Скрипником были. Ему предложено продлить контракт и до зимы, думаю, этот вопрос решится. Виктор Скрипник думает над предложением и уверен, мы придём к положительному итогу", - отметил Оганов.

Добавим, что действующий контракт 51-летнего специалиста рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Станислав Оганов
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Источник:
ФК Заря

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