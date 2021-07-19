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Скрипнику предложили продлить контракт с Зарей
Станислав Оганов - о контракте наставника луганчан
фото - СК Дніпро-1
Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о предложении нового контракта главному тренеру команды Виктору Скрипнику.
"Переговоры с Виктором Скрипником были. Ему предложено продлить контракт и до зимы, думаю, этот вопрос решится. Виктор Скрипник думает над предложением и уверен, мы придём к положительному итогу", - отметил Оганов.
Добавим, что действующий контракт 51-летнего специалиста рассчитан до лета 2022 года.
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Источник:ФК Заря
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