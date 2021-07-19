Скрипнику предложили продлить контракт с Зарей

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о предложении нового контракта главному тренеру команды Виктору Скрипнику.

"Переговоры с Виктором Скрипником были. Ему предложено продлить контракт и до зимы, думаю, этот вопрос решится. Виктор Скрипник думает над предложением и уверен, мы придём к положительному итогу", - отметил Оганов.