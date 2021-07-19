Педриньо: Месси - мой кумир, может когда-то получится дорасти до его уровня

Новичок "Шахтера" Педриньо Делмино ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

"Благодарю Бога за то, что нахожусь в "Шахтере". Мы будем очень усердно работать, чтобы побеждать и выигрывать максимальное количество титулов.

Почему я Педриньо? Моего отца также зовут Педро, поэтому мы часто шутили таким образом, что к чему-то большому добавляется "АО". Мы называли его Педрао, а он меня называл "Педриньо". Получалось как большой и маленький. Это привязалось с детства.

Игра з Жадсоном и Майконом в "Коринтиансе"? Да, когда я получил предложение от "Шахтера", то поговорил с Жадсоном. Мы сразу же пообщались и с ним, и с Майконом, они передали мне наилучшую информацию о "Шахтере", поэтому я действительно очень обрадовался, что ребята, которые уже прошли через клуб, дали такие хорошие отзывы. Я успокоился и понял, что буду здесь успешен.

Пока что никаких казусов в Украине со мной не происходило. Я мало прожил здесь, мы почти все время провели на сборах в Австрии. Мой кумир? Лионель Месси. На него надо равняться, я всегда стараюсь следить за его играми, к тому же он левша, как и я. Может, когда-то получится дорасти до его уровня.

Думаю, что лучше быть левшой и играть справа. У тебя есть больше вариантов, больше шансов сделать пас в определенные зоны. Мы конечно же отрабатываем абсолютно все, поэтому постараюсь удивить и игрой правой ногой.

Марлон правильно сказал, что в "Шахтере" хороший коллектив, все тем или иным образом помогают. Не только бразильцы, но и украинцы. Мы чувствуем себя спокойно и уверенно, ребята в любой момент помогут. Как каждый игрок я хочу побеждать, выигрывать титулы. У нас есть такое желание, но также хотим играть красиво.

В Португалии меня окрестили вторым Неймаром? Я все же хочу быть "первым Педриньо". Хочу войти в историю, оставить в ней свое имя. Я постараюсь сделать что-то экстраординарное", - подытожил Педриньо.