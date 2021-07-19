  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стартовый матч под угрозой? В ФК Львов 15 положительных случаев COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стартовый матч под угрозой? В ФК Львов 15 положительных случаев COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Им играть с "Мариуполем"

Стартовый матч под угрозой? В ФК Львов 15 положительных случаев COVID-19

Фото - ФК Львів / Автор - Євген Кравс

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный сезон в Украине стартует уже в ближайшею пятницу. В первой игре ФК "Львов" должен сыграть против "Мариуполя".

Читайте такжеУПЛ утвердила расписание первого тура чемпионата

Однако все не так просто. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, внутри львовской команде вспышка COVID-19. По данным Бурбаса, сейчас 15 положительных случаев (11 игроков и 4 тренера), а также пять футболистов с температурой.

Напомним, что в первом туре УПЛ уже выпал один матч - встреча "Динамо" и "Миная" была перенесена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ромшуст (Тернопіль)
19.07.2021 в 15:14
Це їх "догнало" за те що аж до вереску раділи що "Рух" аферист Павелко махає!?
Ответить
0
0
vasylkoo (Львів)
19.07.2021 в 15:12
Може цього року не проводити УПЛ - а залишити тільки 1 і 2 ліги
Ответить
0
0
chakvoron (Хоростків)
19.07.2021 в 15:09
Усі без винятку львівські команди не можуть без проблем....
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
19.07.2021 в 15:01
Не розумію, чому тренери і футболісти не вакцинувалися?
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
19.07.2021 в 14:51
Сподіваюся, що всі швидко одужають! Міцного здоров'я! Зараз здоров'я головне, не футбол!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...