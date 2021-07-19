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Стартовый матч под угрозой? В ФК Львов 15 положительных случаев COVID-19
Им играть с "Мариуполем"
Фото - ФК Львів / Автор - Євген Кравс
Футбольный сезон в Украине стартует уже в ближайшею пятницу. В первой игре ФК "Львов" должен сыграть против "Мариуполя".
Однако все не так просто. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, внутри львовской команде вспышка COVID-19. По данным Бурбаса, сейчас 15 положительных случаев (11 игроков и 4 тренера), а также пять футболистов с температурой.
Старт українського футбольного сезону під загрозою зриву ???? Поки по всій країні епідемситуація тримається на рекордно низькому рівні, в ПФК Львів нині одразу аж 15 позитивних ковід-тестів (11 футболістів, 4 тренери). Плюс ще 5-ро на температурі. А за 4 дні матч з Маріуполем... ????— Igor Burbas (@iburbas) July 19, 2021
Напомним, что в первом туре УПЛ уже выпал один матч - встреча "Динамо" и "Миная" была перенесена.
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