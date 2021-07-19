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Официально. Днепр-1 продлил аренду хорвата Чуже
22-летний игрок продолжит выступления в днепровском клубе
Фото: СК Днепр-1
Хорватский форвард Марио Чуже, контракт которого принадлежит загребскому "Динамо", снова продолжит карьеру в "Днепре-1". Об этом информирует пресс-служба клуба.
Арендное соглашение 22-летнего футболиста подписано сроком на один год.
Чуже провел в составе "Днепра-1" последние полгода на правах аренды. На счету хорвата 7 забитых мячей и две результативные передачи в 13 матчах.
Напомним, что этим летом днепряне успели арендовать Русина, Кравченко и Игнатенко, а также подписать Паста, Пихаленка, Джурасека, Кожокару и Лучкевича.
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