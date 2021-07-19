Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плюс один защитник. Игорь Снурницын - игрок луганской Зари
Контракт на три года
Фото: ФК Олимпик
Игорь Снурницын стал игроком луганской "Зари". Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.
Контракт был подписан сроком на три года. Предыдущим клубом центрального защитника был "Олимпик", за который Игорь отыграл 49 матчей.
Также отметим, что Снурницын - игрок молодежной сборной Украины. В 2019-м году он помог команде Петракова выиграть молодежный чемпионат мира.
Ранее "Заря" подписала защитника Максима Имерекова, а также арендовала Сергея Булецу и Ахмеда Алибекова.
Популярное сейчас
- Шахтёр ждут в Бельгии. Состоялась жеребьёвка третьей квалификации ЛЧ
- Источник: У Руха не получится проводить домашние матчи УПЛ на стадионе Динамо
- Рух над пропастью, повышение гонорара арбитрам, Кейн в шаге от Ман Сити. Главные новости за 18 июля
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо побеждает Этуаль, Заря сильнее Днепра-1, а Десна - Вереса
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО