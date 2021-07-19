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Плюс один защитник. Игорь Снурницын - игрок луганской Зари

Премьер-лига
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Контракт на три года

Плюс один защитник. Игорь Снурницын - игрок луганской Зари

Фото: ФК Олимпик

UA-Футбол
Новина українською

Игорь Снурницын стал игроком луганской "Зари". Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Контракт был подписан сроком на три года. Предыдущим клубом центрального защитника был "Олимпик", за который Игорь отыграл 49 матчей.

Также отметим, что Снурницын - игрок молодежной сборной Украины. В 2019-м году он помог команде Петракова выиграть молодежный чемпионат мира.

Ранее "Заря" подписала защитника Максима Имерекова, а также арендовала Сергея Булецу и Ахмеда Алибекова.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Игорь Снурницын
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