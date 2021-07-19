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Александрия объявила о подписании воспитанника Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Соглашение рассчитано на два года

Александрия объявила о подписании воспитанника Шахтера

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" на своем официальном сайте сообщила о подписании контракта с полузащитником Сергеем Гринем.

Соглашение 27-летнего футболиста рассчитано на два года.

Сергей является воспитанником донецкого "Шахтера". В 2011 году был зачислен в юношескую команду дончан. В 2014 году на правах аренды присоединился к "Ильичевца".

Минувший сезон Сергей провел в луганской "Заре", за которую сыграл 9 матчей, результативными действиями не отметился.

На протяжении своей карьеры Гринь выступал за такие клубы как, "Верес", "Арсенал-Киев", "Вайле" (Дания), "Олимпик". Сергей также защищал цвета юношеских сборных Украины U-16, U-17, U-19 U-21.

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В статье: ФК Александрия Сергей Гринь
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (4)
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max5x5 (Донецк)
19.07.2021 в 16:56
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0
-1
max5x5 (Донецк)
19.07.2021 в 16:56
Автор ты серьёзно
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+1
0
max5x5 (Донецк)
19.07.2021 в 16:55
Минувший сезон Сергей провел в "Олимпике", за который сыграл 9 матчей
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+1
0
Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 16:01
Неплохо,может начнет играть.По сути молодой еще.Для Оленей каждый игрок на вес золота.Удачи!
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+1
0


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