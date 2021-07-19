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Александрия объявила о подписании воспитанника Шахтера
Соглашение рассчитано на два года
Фото: ФК Александрия
"Александрия" на своем официальном сайте сообщила о подписании контракта с полузащитником Сергеем Гринем.
Соглашение 27-летнего футболиста рассчитано на два года.
Сергей является воспитанником донецкого "Шахтера". В 2011 году был зачислен в юношескую команду дончан. В 2014 году на правах аренды присоединился к "Ильичевца".
Минувший сезон Сергей провел в луганской "Заре", за которую сыграл 9 матчей, результативными действиями не отметился.
На протяжении своей карьеры Гринь выступал за такие клубы как, "Верес", "Арсенал-Киев", "Вайле" (Дания), "Олимпик". Сергей также защищал цвета юношеских сборных Украины U-16, U-17, U-19 U-21.
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