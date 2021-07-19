  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Рух будет играть на Арене-Львов. Контракт подписан
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Рух будет играть на Арене-Львов. Контракт подписан

Премьер-лига
Обновлено
(7 голосов)

Стороны наконец-то определились, кто и сколько будет платить за подогрев

Официально: Рух будет играть на Арене-Львов. Контракт подписан

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" на своём официальном сайте сообщил, что новый сезон команда проведёт на "Арене Львов". Контракт подписан на "условиях, которые выгодны клубу".

Пресс-служба львовян информирует, что в ходе сложных переговоров сторонам удалось достигнуть компромисса. "Рух" будет платить за каждый матч 210 тысяч гривен. Оплата подогрева будет на условиях клуба. Именно такие условия изначально были у "жёлто-чёрных".

Также "Рух" обещает, что вместе с партнёрами и Львовским горсоветом сделает всё возможное, чтобы вернуть стадиону "Украина" третью категорию. То есть такую, которая бы позволяла проводить на арене матчи УПЛ.

Напомним, что накануне нового сезона "Арена Львов" подняла цены на аренду стадиона плюс выдвинула свои условия по включению подогрева накануне матчей. Эти условия не удовлетворили ни "Рух", ни "Львов" и они приняли решение играть на стадионе "Украина", у которого внезапно отобрали третью категорию и перевели во вторую. "Рух" договорился на проведение домашних матчей на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича и стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве, однако УАФ внезапно вспомнила, что клубам нельзя играть за пределами своей области, поэтому обе идеи забанила. Сегодня завершался дедлайн для "руховцев" по поиску домашней арены, и буквально за пару часов до него клуб определился, где будет играть. К слову, в прошлом сезоне детище Григория Козловского также проводило свои игры на "Арене Львов".

Фрагменты из договора

Официально: Рух будет играть на Арене-Львов. Контракт подписан - изображение 1

Официально: Рух будет играть на Арене-Львов. Контракт подписан - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арена Львов Рух (Львов) Григорий Козловский
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (33)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
krakow (Херсон)
19.07.2021 в 17:40
Игры закончились.Все живы.Нашелся покровитель и финансист-ростовщик, в одном лице.210 тыщ.,цифра для внутреннего употребления и имиджа непокоренного. Как по факту перетерли,наверняка даже Козловский не в курсе.Теперь,долг платежом красен.
Ответить
0
-1
За Николаев (Николаев)
19.07.2021 в 17:36
И для кого этот Рух там будет играть?Пол-чемпионата команд без стадионов и болельщиков.
Ответить
+1
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
19.07.2021 в 17:16
Здоровий глузд взяв гору. Це добре. Тим більше, що цього сезону львівські команди настроєні серйозно! Чекаємо ще скоро на повернення в УПЛ славних Карпат - і тоді все буде супер) А, і гарного всім Чемпіонату!
Ответить
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
19.07.2021 в 17:09
в общем, павелка и рыбку не съел - надкусил разве что, и нхй присел
Ответить
+3
0
Dortmund 09 (Киев)
19.07.2021 в 17:05
Завтра может быть новость: ФК Львов монополизировал право на Арену Львов....и Рух не сможет там играть.
Ответить
+3
0
LEVgcUqs (Чернігів)
19.07.2021 в 17:03
А дійсно а чому бразильський шахтьор грає в Києві, для одних У Павелка якийсь регламент, а другим зась..., мало дають чи що?
Ответить
+2
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
19.07.2021 в 17:02
Буденно якось все закінчилось. Ні, я не прихильник деструктиву, але хотілось би побачити, щоб робив пан Павелко у разі зняття Руху за умови, що Волинь відмовилась би від участі в УПЛ. (кажете когось би іншого знайшов? по усьому списку команд 1-ї ліги аж до останньої? А склад інших ліг коли б закінчив формувати? Уже в ході чемпіонату?)
Ответить
+3
0
Caballero (Коломойшград)
19.07.2021 в 17:12
Волинь мертва. Яка УПЛ.
Ответить
+1
-1
balamyt (Boston)
19.07.2021 в 16:46
Это УАФ добился своей цели ..а не Козловский...т.к. незаменимых Нет..и бомжей разводить УАФ не хочет..Если клуб в ПЛ, то он обязан играть в своем городе для своих фанатов..и на лучшем стадионе ( Играть не у себя , это значит не для своих фанатов а для своего Эго.) а кто с этим мирится , зачит они сторинники бардака а не фанаты. Стадион Украина если приведут к настоящим требованиям ТВ и комиссии пусть отдадут в пользование Фут.школы.. и команд которые будут следить за его состоянием..а не просто юэать. .
Ответить
+1
-3
Ромшуст (Тернопіль)
19.07.2021 в 16:51
Сиди в свому Бостоні і до українського футболу не пхайся, ще один "защитник" афериста Павелка!
Ответить
+4
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
19.07.2021 в 16:31
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец!)
Ответить
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
19.07.2021 в 16:21
Неужели у всех представителей УПЛ стадионы 3 категории?
Ответить
+5
-1
Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 16:20
Поэтому и нужно пускать команду в УГПЛ если у нее есть стадион.Чтоб не было подобного.
Ответить
+1
-4
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2021 в 16:16
Ну и стоило гнать волну со всех сторон, если все равно договориться смогли и полюбовно по деснам ударили ))) ???
Ответить
+1
-2
Acsakal (Kharkov)
19.07.2021 в 16:32
Самому не подобається, але після такого "базар-ліга" дуже пасує.
Ответить
+1
-1
vovadze (Львів)
19.07.2021 в 16:13
Павелко не забуде. Тепер команду почнуть вбивати судді, щоб вилетіла
Ответить
+7
-2
vlotko (Броди)
19.07.2021 в 16:12
Критерії оцінки стадіонів і їх місцезнаходження відносно команди має бути одинаковим. Для одних закон, а для інших поправка до закону.
Ответить
+4
0
TarasLviv2019 (LVIV)
19.07.2021 в 15:54
Якось дуже просто сказали. Може треба було якось сказати, що Цар всія футболу пішов на потупки і ми нескорені диктували йому кожну букву контракту. НУ щось треба було так написати
Ответить
+2
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
19.07.2021 в 15:53
Сторгувалися!
Ответить
+5
0
Геродот (Винница)
19.07.2021 в 15:51
А скільки шуму було. Проти лому немає прийому.
Ответить
+1
-4
avatar
palmotron (Бровари)
19.07.2021 в 15:48
Жований крот, щука брат...
Ответить
+2
-2
avatar
donkrot (Донецк)
19.07.2021 в 15:47
Ору в голос))) какой же Козловский клоун и пиZ3дабол)))
Ответить
+8
-14
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
19.07.2021 в 15:49
Назад в нору, кроте немитий!
Ответить
+10
-9
aleks68
19.07.2021 в 16:32
залезь назад на пальму и не тявкай чмо
+2
-3
andinho (Lviv)
19.07.2021 в 15:45
А так Козловський розказував, що піде до кінця, і що краще померти, а не прогнутися..... Слабаки. Навіть, якби їх виключили з Премєр-Ліги, то було би більше ріспекту - що це реальні пацани. Плюс були б всі шанси ще потягатися в CAS. А так..., с.л.а.б.а.к.и
Ответить
+10
-8
avatar
Kalina ua (Sumy)
19.07.2021 в 15:50
"Рух" будет платить за каждый матч 210 тысяч гривен. Оплата подогрева будет на условиях клуба. Именно такие условия изначально были у "жёлто-чёрных". Добился своего, но продолжение еще будет, ПавелкО (дал отмашку травле)злопамятный
Ответить
+11
0
Lion Killer (Львів)
19.07.2021 в 15:45
шо й треба було довести, на публіку "погані львів-арени менеджери, павелки". А насправді всьо розходилося в впертості і барижності Козловського. Фу *ля
Ответить
+5
-10
Pikuly (Малин)
19.07.2021 в 15:41
Цікаво хто під кого ліг ?Та боюсь рядовий вболівальник правду ніколи не дізнається.Я на боці Руха. Якщо на Україні (стадіоні) і були проблеми їх можна було виправити по ходу чемпіонату. Були люди готові це зробити. А так стадіон і надалі гнитиме і команду ледь не втратили.
Ответить
+12
0
aleks68
19.07.2021 в 15:41
для чего нужен этот цирк?
Ответить
+1
-4
Lion Killer (Львів)
19.07.2021 в 15:46
для того щоб максимально збити ціну на львів арену + козловський любить коли всі про нього говорить. самовдоволений олень
Ответить
+9
-1
Dortmund 09 (Киев)
19.07.2021 в 15:37
Могут же договорится когда захотят. Молодцы.
Ответить
+1
-1
avatar
andyqd (Сан Хосе)
19.07.2021 в 15:36
Так бы и сразу, а то тянули кота за яйца
Ответить
+2
-2
alktus (Хмельницкий)
19.07.2021 в 15:56
Козла
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...