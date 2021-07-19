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Официально: Рух будет играть на Арене-Львов. Контракт подписан
Стороны наконец-то определились, кто и сколько будет платить за подогрев
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
"Рух" на своём официальном сайте сообщил, что новый сезон команда проведёт на "Арене Львов". Контракт подписан на "условиях, которые выгодны клубу".
Пресс-служба львовян информирует, что в ходе сложных переговоров сторонам удалось достигнуть компромисса. "Рух" будет платить за каждый матч 210 тысяч гривен. Оплата подогрева будет на условиях клуба. Именно такие условия изначально были у "жёлто-чёрных".
Также "Рух" обещает, что вместе с партнёрами и Львовским горсоветом сделает всё возможное, чтобы вернуть стадиону "Украина" третью категорию. То есть такую, которая бы позволяла проводить на арене матчи УПЛ.
Напомним, что накануне нового сезона
Фрагменты из договора
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