Официально: Рух будет играть на Арене-Львов. Контракт подписан

"Рух" на своём официальном сайте сообщил, что новый сезон команда проведёт на "Арене Львов". Контракт подписан на "условиях, которые выгодны клубу".

Пресс-служба львовян информирует, что в ходе сложных переговоров сторонам удалось достигнуть компромисса. "Рух" будет платить за каждый матч 210 тысяч гривен. Оплата подогрева будет на условиях клуба. Именно такие условия изначально были у "жёлто-чёрных".

Также "Рух" обещает, что вместе с партнёрами и Львовским горсоветом сделает всё возможное, чтобы вернуть стадиону "Украина" третью категорию. То есть такую, которая бы позволяла проводить на арене матчи УПЛ.

Напомним, что накануне нового сезона "Арена Львов" подняла цены на аренду стадиона плюс выдвинула свои условия по включению подогрева накануне матчей. Эти условия не удовлетворили ни "Рух", ни "Львов" и они приняли решение играть на стадионе "Украина", у которого внезапно отобрали третью категорию и перевели во вторую. "Рух" договорился на проведение домашних матчей на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича и стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве , однако УАФ внезапно вспомнила, что клубам нельзя играть за пределами своей области , поэтому обе идеи забанила. Сегодня завершался дедлайн для "руховцев" по поиску домашней арены, и буквально за пару часов до него клуб определился, где будет играть. К слову, в прошлом сезоне детище Григория Козловского также проводило свои игры на "Арене Львов".

Фрагменты из договора