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Президент Ингульца просит УАФ перечислить штрафы, которые заплатил клуб, в пользу Руха
Президент клуба направил в УАФ открытое письмо
Президент "
Так, Поворознюк предлагает УАФ штрафы, которые были собраны с его клуба в прошлом сезоне, направить на счет "Руха", "для достижения договорённостей с "Ареной Львов".
Напомним, что 100 тысяч гривен штрафа "Ингулец" в прошлом сезоне заплатил за высказывания своего президента, а еще 50 – за неготовность стадиона "Зирка" принять декабрьский матч УПЛ против "Шахтёра". Тогда "Ингульцу" также было засчитано техническое поражение 0:3.
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