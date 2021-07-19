Президент Ингульца просит УАФ перечислить штрафы, которые заплатил клуб, в пользу Руха

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк озаботился проблемами "Руха" со стадионом "Арена Львов" и направил в УАФ официальное письмо.

Так, Поворознюк предлагает УАФ штрафы, которые были собраны с его клуба в прошлом сезоне, направить на счет "Руха", "для достижения договорённостей с "Ареной Львов".

Напомним, что 100 тысяч гривен штрафа "Ингулец" в прошлом сезоне заплатил за высказывания своего президента, а еще 50 – за неготовность стадиона "Зирка" принять декабрьский матч УПЛ против "Шахтёра". Тогда "Ингульцу" также было засчитано техническое поражение 0:3.