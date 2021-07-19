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Президент Ингульца просит УАФ перечислить штрафы, которые заплатил клуб, в пользу Руха

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Президент клуба направил в УАФ открытое письмо

Президент Ингульца просит УАФ перечислить штрафы, которые заплатил клуб, в пользу Руха

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк озаботился проблемами "Руха" со стадионом "Арена Львов" и направил в УАФ официальное письмо.

Так, Поворознюк предлагает УАФ штрафы, которые были собраны с его клуба в прошлом сезоне, направить на счет "Руха", "для достижения договорённостей с "Ареной Львов".

Напомним, что 100 тысяч гривен штрафа "Ингулец" в прошлом сезоне заплатил за высказывания своего президента, а еще 50 – за неготовность стадиона "Зирка" принять декабрьский матч УПЛ против "Шахтёра". Тогда "Ингульцу" также было засчитано техническое поражение 0:3.

Президент Ингульца просит УАФ перечислить штрафы, которые заплатил клуб, в пользу Руха - изображение 1
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В статье: Арена Львов Рух (Львов) Ингулец (Петрово) УАФ
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Источник:
ФК Ингулец

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Комментарии (14)
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Просто Толик (Одесса)
19.07.2021 в 17:40
Как посмотришь на лица наших президентов клубов, такое впечатление, что мафия бессмертна.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 17:27
Подивишся на лице Поворознюка --- бідовий хлопець...
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 17:16
Герой громадянської війни проявився
Ответить
0
-1
wws (Львів)
19.07.2021 в 17:11
Чекаємо відповідь Руху з нетерпінням. Квартал стоїть нервово в стороні і курить.
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
19.07.2021 в 16:59
Оце Поворознюк, по бізнесменські, тільки думаю, ті бабки сплачені пааделком і його компанією вже давно поділені.
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2021 в 16:30
Юморист деревенский... 150 тысяч это слезы, которых хват разве что на полив перед одним матчем )))) типа тонкий троллинг и пиар ход из глубинки ))))
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+2
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
19.07.2021 в 16:40
Стільки всього відбулося останнім часом навколо УПЛ, а про Інгулець ні слова не було чутно. Мабуть йому прикро стало, що про нього зовсім забули, захотів трішки уваги до себе від ЗМІ.
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+4
-1
Lion Killer (Львів)
19.07.2021 в 16:21
ахахаха, Поворознюк тролить Козловського :)
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+5
0
Мирослав (Львів)
19.07.2021 в 16:25
Він недавно дотролився, що аж гранату "друзі" підкинули, тепер хоче щоб її йому кудись надійно засунули.
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+5
-2
Acsakal (Kharkov)
19.07.2021 в 16:36
Хіба Козловського?
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+4
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
19.07.2021 в 16:48
Думаю, так, що це Козловського? Щось на кшалт, якщо в тебе немає коштів на аренду стадіону, о нехай тобі УАФ перерахує ті кошти, для компенсацї витрат, що я минулого року заплатив. Це на зразок, як один місцевий панок поглузував на іншим таким самим.
+2
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
19.07.2021 в 16:21
Що це? Я не про особу на фото, а про зміст цього листа?
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+5
0
alktus (Хмельницкий)
19.07.2021 в 16:26
троллинг 80 лэвла
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+6
0
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
19.07.2021 в 16:19
Ну і харя...
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+4
-1


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