Забарный: После Евро появилось больше уверенности в себе

Защитник киевского " Динамо " Илья Забарный рассказал о возвращении к клубной работе после выступления в составе сборной Украины на чемпионате Европы.

- Понятно, что товарищеские матчи на сборах отличаются от поединков, которые были на Евро-2020. Но настрой – такой же?

- Конечно, это очень важный этап подготовки к сезону. Через такие игры нужно подготовить себя и свой организм, чтобы быть в хорошей физической форме.

- Виктор Цыганков рассказывал, что очень скучал по команде. У тебя были такие же ощущения после возвращения в "Динамо"?

- Конечно, я тоже соскучился по ребятам. Все-таки это родной коллектив, было очень приятно вернуться.

- После Евро-2020 не появилось звездной болезни?

- Не хочется себя нахваливать, но думаю, что нет.

- Как сборников встретил Мирча Луческу, о чем говорил?

- Тренер пообщался с некоторыми игроками индивидуально по поводу ошибок – где можно было сыграть по-другому. Дал нам отдохнуть, и теперь готовимся уже вместе со всей командой.

- На чем был основной акцент в тренировках сборников после приезда на сбор?

- В первую очередь, на физическую подготовку. Было много беговой и силовой работы. Проверили, насколько мы готовы. Как видим, в игре все выглядели хорошо.

- Есть ли разница между уровнем футболиста Ильи Забарного до и после Евро?

- Не знаю. Возможно, появилось больше уверенности в себе. Кроме того, участие в таком турнире – это большой опыт. Думаю, с каждым матчем я прибавляю.

- Впереди спарринги уровня Лиги чемпионов – против "Атлетика Бильбао", "Вильярреала". Это тот уровень, на котором должно играть киевское "Динамо"?

- Конечно, это будут очень хорошие игры с отличными командами. Считаю, что такие матчи нам нужны, ведь мы хотим выступать в Лиге чемпионов и добиваться там хороших результатов.