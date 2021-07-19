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Забарный: После Евро появилось больше уверенности в себе
Защитник киевлян рассказал о работе в клубе после возвращения с Евро
Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya
Защитник киевского "
- Понятно, что товарищеские матчи на сборах отличаются от поединков, которые были на Евро-2020. Но настрой – такой же?
- Конечно, это очень важный этап подготовки к сезону. Через такие игры нужно подготовить себя и свой организм, чтобы быть в хорошей физической форме.
- Виктор Цыганков рассказывал, что очень скучал по команде. У тебя были такие же ощущения после возвращения в "Динамо"?
- Конечно, я тоже соскучился по ребятам. Все-таки это родной коллектив, было очень приятно вернуться.
- После Евро-2020 не появилось звездной болезни?
- Не хочется себя нахваливать, но думаю, что нет.
- Как сборников встретил Мирча Луческу, о чем говорил?
- Тренер пообщался с некоторыми игроками индивидуально по поводу ошибок – где можно было сыграть по-другому. Дал нам отдохнуть, и теперь готовимся уже вместе со всей командой.
- На чем был основной акцент в тренировках сборников после приезда на сбор?
- В первую очередь, на физическую подготовку. Было много беговой и силовой работы. Проверили, насколько мы готовы. Как видим, в игре все выглядели хорошо.
- Есть ли разница между уровнем футболиста Ильи Забарного до и после Евро?
- Не знаю. Возможно, появилось больше уверенности в себе. Кроме того, участие в таком турнире – это большой опыт. Думаю, с каждым матчем я прибавляю.
- Впереди спарринги уровня Лиги чемпионов – против "Атлетика Бильбао", "Вильярреала". Это тот уровень, на котором должно играть киевское "Динамо"?
- Конечно, это будут очень хорошие игры с отличными командами. Считаю, что такие матчи нам нужны, ведь мы хотим выступать в Лиге чемпионов и добиваться там хороших результатов.
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