Мариуполь вслед за Шахтером перешел с Nike на Puma

Перед новым футбольным сезоном 2021/2022 “ Мариуполь ” усилился титульным спонсором, которым стала букмекерская контора Parimatch.

Также в новый сезон ФК “Мариуполь” входит с новым техническим спонсором, которым стал бренд Puma.

Особенностью этой игровой формы является изображение мариупольской водонапорной башни – одного из исторических символов и архитектурных памятников города, который был построен в июле 1910 года и который символизирует неразрывную связь футбольной команды и города

Напомним, чтов прошлом сезоне техническим спонсором клуба был Nike. Также отметим, что по странному стечению обстоятельств этим летом с Nike на Puma перешел донецкий "Шахтер".