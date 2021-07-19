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Мариуполь вслед за Шахтером перешел с Nike на Puma

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Совпадение, не более

Мариуполь вслед за Шахтером перешел с Nike на Puma

fcmariupol.com

Новина українською

Перед новым футбольным сезоном 2021/2022 “Мариуполь” усилился титульным спонсором, которым стала букмекерская контора Parimatch.

Также в новый сезон ФК “Мариуполь” входит с новым техническим спонсором, которым стал бренд Puma.

Особенностью этой игровой формы является изображение мариупольской водонапорной башни – одного из исторических символов и архитектурных памятников города, который был построен в июле 1910 года и который символизирует неразрывную связь футбольной команды и города

Напомним, чтов прошлом сезоне техническим спонсором клуба был Nike. Также отметим, что по странному стечению обстоятельств этим летом с Nike на Puma перешел донецкий "Шахтер".

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (3)
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Ромшуст (Тернопіль)
19.07.2021 в 17:50
Перейшли би вони назовсім в днр!
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0
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Alex-696 (Немирів)
19.07.2021 в 17:39
Було б дивео ,якби було навпаки. А так...
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
19.07.2021 в 17:39
Так, так! Це збіг, не більше!
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