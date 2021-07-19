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Мариуполь вслед за Шахтером перешел с Nike на Puma
Совпадение, не более
fcmariupol.com
Перед новым футбольным сезоном 2021/2022 “
Также в новый сезон ФК “Мариуполь” входит с новым техническим спонсором, которым стал бренд Puma.
Особенностью этой игровой формы является изображение мариупольской водонапорной башни – одного из исторических символов и архитектурных памятников города, который был построен в июле 1910 года и который символизирует неразрывную связь футбольной команды и города
Напомним, чтов прошлом сезоне техническим спонсором клуба был Nike. Также отметим, что по странному стечению обстоятельств этим летом с Nike на Puma перешел донецкий "Шахтер".
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