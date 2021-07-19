Марлон: Надеюсь, в Шахтере у меня появится возможность, что меня вызовут в сборную Бразилии

Защитник Марлон на презентации в качестве игрока " Шахтера " ответил на вопросы журналистов и болельщиков.

– Марлон, приветствуем! Как прошла твоя адаптация в команде?

– Добрый день, очень приятно с вами познакомиться. Я счастлив и чувствую себя реализованным. В Бразилии и Европе о "Шахтере" знают. Рад быть здесь.

– Почему выбрал 26-й номер? С этим связана какая-то дата?

– Нет, ничего особенного не значит, просто так получилось. Мне предложили несколько номеров, я выбрал этот. Надеюсь, он принесет мне удачу.

– Как правильно ставить ударение в твоем имени? Есть Марлон Брандо…

– Да как хотите! Меня зовут Ма́рлон, потому что мама очень любила Майкла Джексона, а его брат – Ма́рлон. Марло́на Брандо тоже знаю и уважаю.

– Ты перешел в "Барселону", казалось бы, это уже вершина футбольного мира, и тут тебя отправляют в какой-то "Сассуоло". Что чувствовал в этот момент? Не хотелось ли вообще бросить футбол?

– Для меня переход в "Барселону" в принципе был очень продуктивным в тот период. В жизни ты всегда чему-то учишься – и когда наверху, и когда внизу. Не нужно говорить, что "Барселона" – это топ, а "Сассуоло" – "какой-то". Для меня оба клуба были очень важны в жизни. Я научился очень и очень многому. Никаких мыслей о завершении карьеры не было.

– Ты отличаешься от всех футболистов "Шахтера" тем, что уже играл под руководством Роберто Де Дзерби. Партнеры не просили рассказать о главном тренере побольше?

– Конечно, интерес ребят всегда есть. Я уже очень хорошо знаю Роберто Де Дзерби. Парни спрашивали, какой он, какое у него настроение, какой это наставник. Я всегда говорил, что он великий тренер, отличный, искренний, правдивый, добрый человек. И это тот человек, который каждому нужен в жизни. Думаю, через время все игроки это также поймут и будут относиться к нему так же, как и я.

– В "Шахтере" линия защиты традиционно украинская. Удалось ли тебе найти общий язык с украинскими футболистами? На какой стадии сыгранность с командой?

– Коммуникация, конечно, дается сложно, как это было и в "Ницце", и в "Барселоне", и в "Сассуоло", но только вначале. Потом ты постепенно учишь язык, находится взаимопонимание. Общаться с игроками будет легче. Давайте говорить честно: футбольный язык один! Поэтому вне зависимости от того, какой ты национальности, все общаются без каких-либо проблем.

– Кто был твоим футбольным кумиром? Чья игра импонировала? С кем из центральных защитников ты можешь сравнить себя по стилю и манере?

– Мой кумир – Тиагу Силва. На кого похож по стилю игры? Возможно, Маркиньос… Это футболисты высочайшего уровня. Надеюсь, в один прекрасный день и я туда доберусь. По крайней мере этими ребятами я вдохновляюсь, они для меня большой пример.

– Тебе разрешили глубокой ночью посмотреть финал Копа Америка? В чем причина поражения сборной Бразилии?

– Я смотрел, конечно. Тяжело. Но мы прекрасно знаем, что в футболе бывают такие результаты. Болел за свою родину, за Бразилию, но произошло так, и было больно. В любом случае желаю удачи на следующие годы.

– Ты по-прежнему рассчитываешь на вызов в сборную?

– Да, это действительно мечта и одна из целей. Надеюсь, в "Шахтере" у меня появится такая возможность, что меня вызовут в сборную.

– Кто из бразильцев тебе в основном помогает адаптироваться к жизни в Киеве?

– Да в принципе все – тем или иным образом! И украинцы тоже. Все ребята приветливы. Я действительно был очень приятно удивлен, как хорошо меня приняли. Все мы понимаем, как сложно приходить в новый клуб. А выделять кого-то одного я не хочу.

– Ты играл против лучших футболистов мира: Месси с Неймаром на тренировках в "Барселоне", Роналду в Серии А. Против кого было сложнее?

– Это футболисты с совершенно разными характеристиками, но против таких великих игроков всегда сложно, против каждого из них. А против кого тяжелее всего? Наверное, Месси.