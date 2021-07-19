Директор Арены Львов: Договор с Рухом является для арены выгодным. Как мы и хотели

Директор "Арены Львов" Ольга Манько прокомментировала подписание нового договора с "Рухом ".

Манько отметила, что он является выгодным для "Арены Львов", но отказалась детализировать его условия.

– Терпение и труд все перетрут. На сегодня подписанный с "Рухом" договор является для арены нормальным и выгодным. Как мы и хотели.

– Вас устраивает, что подогрев будет включаться только с согласия "Руха"?

– Подогрев будет включаться при понижении температуры с уведомления стадиона. Еще раз хочу отметить – на сегодня договор целиком и полностью устраивает "Арену Львов".

– Просто в договоре, который опубликовал "Рух" на официальном сайте...

– Клуб опубликовал только первую и последнюю страницу, а их там 18.