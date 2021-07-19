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Директор Арены Львов: Договор с Рухом является для арены выгодным. Как мы и хотели

Премьер-лига
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(1 голосов)

Однако детализировать условия директор не захотела

Директор Арены Львов: Договор с Рухом является для арены выгодным. Как мы и хотели

Тарас Кузьменко

Новина українською

Директор "Арены Львов" Ольга Манько прокомментировала подписание нового договора с "Рухом".

Манько отметила, что он является выгодным для "Арены Львов", но отказалась детализировать его условия.

– Терпение и труд все перетрут. На сегодня подписанный с "Рухом" договор является для арены нормальным и выгодным. Как мы и хотели.

– Вас устраивает, что подогрев будет включаться только с согласия "Руха"?

– Подогрев будет включаться при понижении температуры с уведомления стадиона. Еще раз хочу отметить – на сегодня договор целиком и полностью устраивает "Арену Львов".

– Просто в договоре, который опубликовал "Рух" на официальном сайте...

– Клуб опубликовал только первую и последнюю страницу, а их там 18.

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В статье: Арена Львов Рух (Львов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
19.07.2021 в 20:13
А приходящую в упадок территорию вокруг стадиона "Украина" заберёт для спасения и застройки депутат учередительного собрания эсэр Козловский...))))
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wws (Львів)
19.07.2021 в 20:05
Однако детализировать условия директор не захотела (привет пиявкам из руха, подумала она)
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