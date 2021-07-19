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Козловский: Договор подписан на условиях Руха. Привет пиявкам из УАФ, борьба только начинается

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Заочная борьба продолжается

Козловский: Договор подписан на условиях Руха. Привет пиявкам из УАФ, борьба только начинается

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский прокомментировал подписание договора аренды стадиона "Арена Львов".

"Договор подписан на условиях "Руха". Мы стояли до конца и победили. Привет пиявкам из УАФ. Борьба только начинается, будет бой", – написал Козловский в соцсетях.

Ранее клуб сообщил, что за каждый матч на "Арене Львов" он будет платить 210 тысяч гривен.

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В статье: Арена Львов Рух (Львов) Григорий Козловский
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Комментарии (10)
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djeff2015 (Запорожье)
19.07.2021 в 20:03
а директор Львов-Арены говорит, что она победила и прогнула Рух.....надо бы ответку...ждем.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2021 в 20:02
Борец, блин. ВЫхода не было, вот и подписал на таких условиях договор.
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
19.07.2021 в 19:51
На його могилі колись напишуть «Він помер вільним і нескореним» і фігура Юрія Змієборця що проколює списом Павелка
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0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
19.07.2021 в 19:43
"Борьба только начинается, будет бой" Перуанский снежок подвезли?
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0
-1
krakow (Херсон)
19.07.2021 в 19:50
Газон подогрели.
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0
0
avatar
FCLviv (Львів)
19.07.2021 в 19:40
Опять двадцятьп"ять. Продовження серіалу.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 19:38
Нескорений.
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0
0
krakow (Херсон)
19.07.2021 в 19:34
2-ой сезон -"Лучше смерть в бою,чем жизнь раба".
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0
0
ytcnjh (vtk)
19.07.2021 в 19:29
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0
0
ytcnjh (vtk)
19.07.2021 в 19:29
Любит он себя похвалить .
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