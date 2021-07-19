Козловский: Договор подписан на условиях Руха. Привет пиявкам из УАФ, борьба только начинается

Президент "Руха" Григорий Козловский прокомментировал подписание договора аренды стадиона "Арена Львов" .

"Договор подписан на условиях "Руха". Мы стояли до конца и победили. Привет пиявкам из УАФ. Борьба только начинается, будет бой", – написал Козловский в соцсетях.

Ранее клуб сообщил, что за каждый матч на "Арене Львов" он будет платить 210 тысяч гривен.