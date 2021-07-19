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Козловский: Договор подписан на условиях Руха. Привет пиявкам из УАФ, борьба только начинается
Заочная борьба продолжается
Президент "Руха" Григорий Козловский прокомментировал
"Договор подписан на условиях "Руха". Мы стояли до конца и победили. Привет пиявкам из УАФ. Борьба только начинается, будет бой", – написал Козловский в соцсетях.
Ранее клуб сообщил, что за каждый матч на "Арене Львов" он будет платить 210 тысяч гривен.
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Источник:Instagram
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Комментарии (10)
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Dimka26 (Чернигов)
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Будєм разбіратся (Київ)
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Просто Толик (Одесса)
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krakow (Херсон)
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