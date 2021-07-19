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Бессмертный: Пока что речь о переносе матча Львов - Мариуполь не идет
Новости из стана львовской команды
Фото: ФК Львов
23 июля матчем "Львов" - "Мариуполь" должен стартовать очередной сезон УПЛ.
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал сообщения о том, что в команде
"На эту тему, что-то более конкретное можно будет сказать после вечерней тренировки. Хотя, как мне известно, количество ребят, которые чувствуют недомогание сильно преувеличено. По крайней мере, я и мои помощники - в строю. Вот почему пока речь о каком-то переносе стартового поединка с мариупольцами не идет", - сказал Бессмертный.
Напомним, что в минувшем сезоне матч стартового тура "Львов" - "Минай" был перенесен из-за вспышки коронавируса в львовской команде.
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