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Бессмертный: Пока что речь о переносе матча Львов - Мариуполь не идет

Премьер-лига
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Новости из стана львовской команды

Бессмертный: Пока что речь о переносе матча Львов - Мариуполь не идет

Фото: ФК Львов

Новина українською

23 июля матчем "Львов" - "Мариуполь" должен стартовать очередной сезон УПЛ.

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал сообщения о том, что в команде много заболевших коронавирусом, как среди футболистов, так и тренеров.

"На эту тему, что-то более конкретное можно будет сказать после вечерней тренировки. Хотя, как мне известно, количество ребят, которые чувствуют недомогание сильно преувеличено. По крайней мере, я и мои помощники - в строю. Вот почему пока речь о каком-то переносе стартового поединка с мариупольцами не идет", - сказал Бессмертный.

Напомним, что в минувшем сезоне матч стартового тура "Львов" - "Минай" был перенесен из-за вспышки коронавируса в львовской команде.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный коронавирус
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