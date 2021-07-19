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Довбик: Уже немного стали досаждать все эти интервью
После Евро к форварду повышенное внимание
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Форвард "
- Артем, Евро-2020 позади. После него в команду вернулся тот же Артем Довбик?
- Да, вернулся тот самый Артем Довбик, ничего не изменилось. Немного устал, но тренерский штаб команды дал несколько выходных, и я, в целом, отдохнул, чего мне было достаточно. Сейчас со свежими силами подхожу к новому сезону.
- Насколько тяжело молодому форварду сейчас пережить все эту внимание, которое на тебя упало?
- Ну, не такой уж я и молодой форвард (Артему 24 года, - прим.), и уже надо давать результат, показывать свой максимум. Так, внимания много, но после нескольких интервью я уже решил взять паузу, ведь очень много звонят, много отвлекают, задают постоянно одни и те же вопросы, на которые даешь одинаковые ответы. Поэтому, уже немного стали досаждать все эти интервью, но я понимаю, что все это часть моей работы.
- Чего сам теперь ожидаешь от своей дальнейшей карьеры как в клубе, так и в сборной?
- Уже не один сезон перед нами стоит задача, и сейчас для нас главная цель достичь наконец этого положительного результата для клуба. Поэтому теперь все живут одними мыслями, чтобы хорошо выступить в новом сезоне. Ну и чувствуешь особое внимание и к себе, и в клубе, поэтому буду стараться работать как можно лучше.
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